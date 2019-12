Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leserfrage aus Herbsleben: Bankgebühren auch für Spenden?

Für die Überweisung von Spenden müssen gegebenenfalls genauso Gebühren gezahlt werden, wie für andere Transaktionen. Es sei technisch nicht möglich, Spenden von sonstigen Überweisungen zu unterscheiden und bevorzugt zu behandeln, teilte die Sparkasse Unstrut-Hainich auf Anfrage dieser Zeitung mit. Anlass war die Frage eines Lesers aus Herbsleben. Dieser monierte, dass für Spenden auch Gebühren verlangt werden. Laut Sparkasse erfordere der Zahlungsverkehr hohen technischen Aufwand und verursache Kosten. Daher werde für diese Dienstleistung Geld verlangt. Für Sparkassen-Kunden gebe es verschiedene Kontomodelle zu unterschiedlichen Sätzen. Je nach Beauftragungsweg – per Papier, am Terminal oder Online – seien auch kostenfreie Überweisungen möglich.

Vor Weihnachten spenden viele Menschen an wohltätige Organisationen. Die Hochzeit sei November und Dezember bestätigt Klaus-Dieter Heber, Geschäftsführer des Kinderhospizes Mitteldeutschland. Ihm sei nicht bekannt, dass es Banken gibt, die Spenden kostenfrei behandeln. Auch für das Hospiz seien die Gebühren für viele alltägliche Vorgänge schwierig. So sei die Einzahlung des in Spendendosen gesammelten Bargeldes immer mit Kosten verbunden.

Recherchen dieser Zeitung ergaben, dass Banken mitunter bei großen Katastrophen mit zentralen Spendenkonten auf extra Gebühren verzichten.