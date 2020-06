Friedemann Mertin über Beobachtungen am Rande der archäologischen Ausgrabungen.

Guten Morgen: Matsch und Hamsterschädel in Großvargula

Selbst mehr als ein Jahrtausend nach ihrem Ableben sorgen die Schönen und Reichen auf dem Friedhof bei Großvargula dafür, dass es um sie herum ziemlich etepetete zugeht. So zumindest dürfte die Präsentation der Archäologen am Donnerstag nach außen gewirkt haben. Eine Goldmünze, bunte Perlen, eine silbern-verzierte Gewandspange und uralte Waffen, die nur mit weißen Handschuhen berührt werden dürfen. Was für ein Prunk!

