Mühlhausen wirbt um Teilnehmer an der Holzfahrt

Mühlhausen. Zum zweiten Mal wird das Fest der Holzfahrt nicht am Weißen Haus in Mühlhausen gefeiert. am neuen Ort will man auch neue Mitwirkende gewinnen.

Mehr Akteure möchte die Stadt Mühlhausen für ihr Traditionsfest Holzfahrt gewinnen. Das sagt Markus Edom aus dem Fachbereich Kultur bei der Stadtverwaltung. In den vergangenen Jahren waren es hauptsächlich die Kirmesgemeinden, die das Fest getragen und sich an den zahlreichen Spielen wie Wettsägen und Zielhacken beteiligt haben. Nun wolle man auf Faltblättern die Aktionen erklären und hofft, dass sich auch abseits der Kirmesgemeinden Gruppen finden.

Nachrichten über das Fest reichen bis 1798 zurück

Gefeiert wird am 17. Juni zum zweiten Mal auf dem Gelände des entstehenden Bratwurstmuseums am Stadtwald. Dann auch, im Gegensatz zum Vorjahr, mit fester Bühne. „2022 war das Gelände noch mehr Baustelle als uns lieb war. Das wird sich dieses Jahr ändern“, so Edom.

Die Holzfahrt hat ihren Ursprung in einem freien Tag, den die Mühlhäuser im Stadtwald verbrachten und steht nicht in Verbindung mit den Holzarbeiten im Wald oder dem Sammeln von Winterholz. Die Nachrichten über das Fest reichen bis ins Jahr 1798 zurück, als Bürger aus der Straße Unterm Nussbaum vor dem „Holzhause“, dem „Weißen Haus“, feierten.