Nach acht Jahren Leerstand öffnet Getränkemarkt in Menteroda

Menteroda Nach acht Jahren Leerstand herrscht wieder Betrieb in einstigen Supermarkt in Menteroda.

Menteroda. Die Umbauarbeiten laufen auf Hochtouren. Am 28. Januar soll der neue Getränkemarkt in Menteroda eröffnen - im ehemaligen Tegut-Markt, der vor acht Jahren dicht machte und seitdem leer steht. Die Räume hat Betreiberin Edith Vahl übernommen, die Inhaberin der Edeka-Märkte in Menteroda und Hüpstedt.

„Wir brauchten Platz für das Getränkeangebot“, sagt ihr Mann Sven Vahl, der den Umbau koordiniert. So kommen zu den 680 Quadratmetern des bisherigen Einkaufsmarktes nun noch einmal rund 560 Quadratmeter für das Getränkeangebot dazu. Man setze dabei auch auf Spezialitäten wie Bayerische Biere; auch regionale Thüringer Brauereien, wie Neunspringe und Gessner, sind dabei.

Anfang Dezember war Baubeginn: Frische Farben kommen an die Wände, die Beleuchtung, Regale und das Kassensystem werden neu installiert. Auch eine moderne Alarmanlage bekommt das Objekt, unter dessen Dach sich seit vielen Jahren auch die Geschäftsstelle der Sparkasse befindet.

Neueinstellungen im Getränkemarkt soll es vorerst nicht geben. Durch den Wegfall des Leergut-Systems am „alten“ Markt werden Kapazitäten frei, meint Vahl – auch beim Personal. Insgesamt 28 Mitarbeiter beschäftigt der selbstständige Einzelhandelsbetrieb an den beiden Standorten.

Die Getränkeumsätze seien in den vergangenen Jahren konstant gewesen, heißt es. Aber ein Anbau am alten Markt sei wirtschaftlich nicht realisierbar gewesen, weshalb der Getränkemarkt ausgelagert wird nun rund 200 Meter Luftlinie vom bisherigen Angebot in die Straße des Friedens zieht.

Im Markt an der Bergstraße wird der frei werdende Platz genutzt, um das Angebot zu erweitern. Im Bereich Lebensmittel sei man gut aufgestellt, so Vahl. Fleisch- und Backwaren kommen zudem frisch von Handwerksbetrieben aus dem Eichsfeld und dem Kyffhäuserkreis.



Die aus Hüpstedt stammende Betreiberin Edith Vahl hatte die Lebensmittelmärkte von ihren Eltern übernommen. Vor 18 Jahren eröffnete der Markt in ihrem Heimatort am Dün, drei Jahre später der in Menteroda. Die Wiederbelebung des leer stehenden Objektes dürfte auch die Verantwortlichen in der

Gemeindeverwaltung um Bürgermeister Martin Wacker (parteilos) freuen. Die Infrastruktur in ehemaligen Kali-Dorf ist gut, es gibt mit Norma und Edeka mehrere Einkaufsmärkte, bereits einen Getränkemarkt, eine Tankstelle, eine Gaststätte und zahlreiche mittelständische Betriebe.