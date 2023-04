Nach missglückten Einbrüchen in Großengottern: Polizei stellt zwei Verdächtige

Großengottern. In Großengottern konnten am Dienstagmorgen zwei verdächtige EInbrecher von der Polizei gefasst werden.

In der Nacht zu heute beobachteten Zeugen in Großengottern, wie zwei Männer in der Marktstraße versuchten, in eine Apotheke zu gelangen. Wie die Polizei mitteilte, wollten die Unbekannten auch in eine naheliegende Buchhandlung eindringen. Am Morgen gelang es den ermittelten Beamten, zwei Verdächtige festzunehmen. Es handelte sich bei den mutmaßlichen Tätern um zwei Männer im Alter von 22 und 26 Jahren. Ob ihnen noch weitere Taten zugeordnet werden können, wird derzeit mithilfe der sichergestellten Spuren untersucht.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.