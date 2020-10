Neue Parkmöglichkeiten in Mühlhausen und Bad Langensalza

Die Städte Bad Langensalza und Mühlhausen widmen sich den Parkmöglichkeiten für Anwohner und Besucher. In der Kurstadt soll der Parkplatz auf dem einstigen Garnisonsgelände künftig gebührenfrei zur Verfügung stehen – allerdings für Anwohner. In Mühlhausen laufen derzeit Bauarbeiten für einen neuen Parkplatz an der Heyeröder Landstraße. Auf diesem soll nach seiner Fertigstellung kostenfreies Parken für jedermann gestattet sein. Das bestätigten die Stadtverwaltungen.

Neue Wohnungen entstehen an der Garnison

Mit der Umwandlung des Garnisonsparkplatzes in Bad Langensalza von einem gebührenpflichtigen Areal zu einer Fläche für Anwohner, soll die Parksituation für Anlieger entspannt werden. Denn künftig werden weitere Mieter in diesem Bereich der Stadt wohnen. Seit einigen Monaten laufen Renovierungsarbeiten im letzten noch unsanierten Gebäude der ehemaligen Garnison. In Regie der Firma VR Immobilien GmbH Westthüringen entstehen an der Thamsbrücker Straße nahe des Kreisels zur Kleinspehnstraße 13 Wohnungen. Auch die Situation in der Kleinspehnstraße, wo bisher Autos am Straßenrand parken und mitunter den Verkehr behindern, könnte sich ändern.

Der Parkplatz an der Garnison soll künftig nur noch Anwohnern zur Verfügung stehen. Foto: Friedemann Mertin / TA

Einen weiteren Punkt, der für die Umwandlung in einen Anwohnerparkplatz spricht, nennt Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos): Die klassische Bewirtschaftung als öffentlicher Parkplatz ist für die Stadt ein Verlustgeschäft. Nur wenige Autos stehen tagsüber auf dem weitläufigen Gelände. Die Ausgaben für Leerung und Wartung der beiden Parkautomaten sind höher als die schmalen Einnahmen.

Für Besucher der Innenstadt ist die Garnison ohnehin nicht attraktiv, da sie ein gutes Stück entfernt liegt. Zudem kann auf dem Jahnplatz, der deutlich näher an der Altstadt liegt, kostenfrei geparkt werden.

In Mühlhausen wiederum richtet sich der neue Parkplatz an künftige Besucher des Schwanenteich-Areals. Im Vergleich zum Parkplatz direkt an der Kulturstätte sei der Fußweg zwar länger – doch dafür könne das Auto eben auch kostenfrei abgestellt werden, informiert eine Rathaussprecherin.

Einnahmen aus Parkplätzen übersteigen Kosten deutlich

In den Bau fließt auch Fördergeld aus dem Programm „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. Die Kosten werden zu 75 Prozent vom Land Thüringen getragen. Dies sei auch der Grund, weshalb der Parkplatz gebührenfrei angeboten werden müsse.

An Heyeröder Landstraße und Kasseler Straße n Mühlhausen soll ein Parkplatz entstehen. Derzeit wird auf dem vom Pfützen übersäten Platz Baumaterial gelagert. Auf den Baumaterialbergen grünt es seit Monaten. Foto: Claudia Bachmann

Auch wenn Bad Langensalza und Mühlhausen künftig keine Einnahmen aus dem Garnisonsparkplatz beziehungsweise der Fläche an der Heyeröder Landstraße erhalten – die übrigen Parkgebühren sind eine nicht zu unterschätzende Geldquelle für die Städte.

Etwa 435.000 Euro nahm Mühlhausen im vergangenen Jahr aus den Parkplätzen, dem Wohnmobilstellplatz und den Parkstreifen an den Straßen ein. Demgegenüber stehen Ausgaben von etwa 45.000 Euro für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Flächen sowie die Wartung der Parkautomaten. Diese Einnahmen und Ausgaben sind in den vergangenen Jahren annähernd gleich gewesen.

In Bad Langensalza liegen die jährlichen Kosten bei etwas mehr als 10.000 Euro. Die Einnahmen aller städtischen Parkplätze beliefen sich 2019 auf knapp 337.000 Euro.