Neuer Anstecker zur Mühlhäuser Kirmes

Mühlhausen. Der Traditionsverein Mühlhäuser Heimatfeste bringt eine Neuauflage des Kirmesansteckers heraus. Anstecknadel gibt es auch in der Tourist Information.

Zur bevorstehenden 144. Mühlhäuser Stadtkirmes hat der Traditionsverein Mühlhäuser Heimatfeste eine Neuauflage des Kirmesansteckers herausgebracht. In diesem Jahr stellt der gut vier Zentimeter große Anstecker aus Metall die katholische Sankt Josef Kirche in der Karl-Marx-Straße dar. Alina Böhm (im Bild) präsentiert den Kirmesanstecker und informiert: „Ab sofort gibt die kleine Anstecknadel unter anderem bei uns in der Tourist-Information in der Ratsstraße. Auch wenn wir unsere traditionelle Stadt Kirmes nicht wie gewohnt feiern können, freuen wir uns über viele Besucher und sind als Touristiker für unsere Gäste da.“