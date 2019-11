Neuer Vertrag und Ideen für die Kita Sundhausen

Dieses Schild verweist auf den Tor-Durchgang zum Kindergarten in Sundhausen. Die Passage soll neu gestaltet werden.

Der Kindergarten Angermäuse wird auch in den kommenden Jahren von der Thepra betrieben. Am Montagabend stimmten die Sundhäuser Gemeinderäte dem neuen Vertrag mit dem Träger zu. Zur Debatte stand die Trägerschaft ohnehin nicht. Der neue Vertrag war nötig geworden, um den Änderungen des Thüringer Kita-Gesetzes gerecht zu werden. Bürgermeister Christoph Kindervater (parteilos) begrüßte die Zustimmung des Rates. Es sei eine klare Botschaft der Gemeinde, dass an dem Kindergarten festgehalten werde.