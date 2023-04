Osterbrunnen vor den Toren der Kreisstadt: Prachtstück liebevoll dekoriert

Rita Nöthling am Osterbrunnen von Oberdorla.

Oberdrola. In diesem Ort kümmern sich Heimatverein und Kindergärten um die Dekoration des Osterbrunnens. Wir treffen eine „Macherin“, sie erzählt wie es funktioniert.

Seit Tagen basteln Rita Nöthling (im Bild) und die Mitglieder des Heimatvereins Oberdorla an einem Osterbrunnen neben dem Haus Vogtei. Unterstützung erhielten die heimatverbundenen Senioren von den beiden Kindergärten im Ort. Gut 250 Eier wurden ausgeblasen und zu bunten Ostereiern bemalt. „In meinem Garten habe ich den Buchsbaum gekürzt und aus den abgeschnittenen Zweigen die Kränze für den Brunnen gebunden. Das Binden hat schon einige Stunden gedauert, gemeinsam mit dem Heimatverein hat es aber Spaß gemacht“, sagt Nöthling. Noch in den kommenden zwei Wochen kann das Prachtstück in Oberdorla bewundert werden.