Die Ablesung der Zähler für Strom und Gas läuft in Bad Langensalza dieses Jahr anders als gewohnt. Die Stadtwerke und die Netze Bad Langensalza modernisieren das Verfahren – angetrieben durch die Umstände der Corona-Pandemie.

„Wir stellen die Systematik der Ablesung um. Statt wochenlang unsere Mitarbeiter mit langen Listen von Haustür zu Haustür zu schicken, setzen wir auf die Unterstützung unserer Kunden“, informiert Netze-Geschäftsführer Frank Nickel.

Dieser Tage werden an alle Netze-Kunden Briefe mit abtrennbaren Postkarten verschickt. Mit diesen können die aktuellen Zählerstände gemeldet werden. Dafür gibt es drei Wege. Wer die klassische Methode bevorzugt, trägt die Werte auf der Postkarte ein und schickt sie zurück oder ruft an.

Schneller und bequemer soll es sein, die digitalen Meldewege zu nutzen. Auf die Karte ist ein QR-Code, also ein quadratischer Barcode, gedruckt. Wird dieser mit dem Smartphone abgelesen, gelangt der Kunde direkt in das Portal der Netze und kann dort seine Verbrauchswerte eintragen. Wem das Smartphone zu fummelig ist, ruft die abgedruckte Internetadresse am Computer auf und gelangt so auch zum Ziel.

Während Druck und Versand der Postkarten für Außenstehende simpel wirken mag, betont Frank Nickel, dass sich intern durch das neue Verfahren eine Menge ändert. „Die Prozesse im Haus mussten dafür komplett umgestellt werden, das ist ein Riesenprojekt. Viel musste neu programmiert werden, es braucht tausende Anschreiben, unsere Mitarbeiter mussten umdenken“, berichtet er.

Das Unternehmen verspricht sich von der neuen Methode zum einen, dass mehr Kunden die Selbstablesung nutzen. Von momentan etwa 12.000 Kunden werden bisher noch immer bei etwa 8.000 Kunden die Zählerstände manuell erfasst. Je mehr Kunden selbst ihre Werte melden, desto weniger Wohnungen müssen von den Mitarbeitern betreten werden – das soll den Aufwand und die Ansteckungsgefahr minimieren.