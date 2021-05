Personelle Veränderung im Bad Langensalzaer Stadtrat

Der Taxi-Unternehmer Christian Schneider rückt in den Bad Langensalzaer Stadtrat nach.

Bad Langensalza. Das Linke-Fraktionsmitglied Lars Bunschuch scheidet aus. Sein Nachfolger wird der Taxi-Unternehmer Christian Schneider.

In der Fraktion der Linken im Stadtrat gibt es personelle Veränderungen. Lars Bunschuch scheidet aus dem Gremium aus. Persönliche Gründe sind die Ursache, er ist aus der Kurstadt fortgezogen, sagte er auf Nachfrage. Bei der Wahl 2019 ist Lars Bunschuch über Listenplatz 2 in den Stadtrat eingezogen. Es war sein erstes kommunalpolitisches Amt.

Sein Nachfolger wird Christian Schneider, bekannt als Taxi-Unternehmer und Vorsitzender des Fischereivereins Bad Langensalza. Er soll in der nächsten Ratssitzung am 10. Juni vereidigt werden und zugleich in den Rechnungsprüfungsausschuss entsendet werden.