Postboten surren elektrisch durch Bad Langensalza

Stille Post in der Kurstadt. Die Deutsche Post hat einen Großteil ihrer Fahrzeugflotte in Bad Langensalza auf elektrisch betriebene Autos umgestellt. Am Donnerstag wurde die Umstellung gemeinsam mit den Mitarbeitern gefeiert. Vom neuen Stützpunkt am Fliegerhorst schwärmen ab sofort 21 Postboten nahezu geräuschlos und ohne Abgase zu ihren Touren aus. Vier konventionelle Wagen werden weiter vorgehalten, gerade mit Blick auf das anstehende Weihnachtsgeschäft und das stetig wachsende Paketaufkommen, sagte Post-Pressesprecher Thomas Kutsch.

Etwa 50 Mitarbeiter sind nach Angaben der Post in Bad Langensalza beschäftigt. Von dort aus versorgen sie die Kernstadt mitsamt Ortsteilen sowie die umliegenden Gemeinden zwischen Weberstedt im Westen und Bad Tennstedt im Osten. „Im Schnitt bearbeiten wir mit 37 Kolleginnen und Kollegen circa 22.000 Briefe und 2200 Pakete pro Tag – sechs Tage die Woche wird zugestellt“, sagte Rüdiger Brannys, der Leiter des Stützpunktes. Die neuen Fahrzeuge kommen mit einer Ladung 110 Kilometer weit, das sei ausreichend für die täglichen Strecken. 21 E-Autos sind nun täglich zwischen Weberstedt und Bad Tennstedt im Einsatz. Foto: Friedemann Mertin Für Stromnetz sind die nächtlichen Ladungen kein Problem Die Umstellung auf die Street-Scooter genannten E-Autos ist Teil der Konzernstrategie, die „Go Green“ getauft wurde. Bis 2050 sollen alle CO²-Emissionen, die im Logistikbereich der Post und des zugehörigen Paketdienstleisters DHL anfallen, auf null reduziert werden. Momentan sind laut Deutscher Post bereits 10.000 Street-Scooter in Deutschland unterwegs, die Umstellung läuft weiter. Seit gut einem Jahr ist das Verteilzentrum der Post nicht mehr in der Tonnaer Straße angesiedelt. Ende Februar wurde der Stützpunkt in Bad Tennstedt aufgelöst und mit nach Bad Langensalza verlagert, ins nördliche Gewerbegebiet. Dass dort nun jede Nacht bis zu 24 Fahrzeuge gleichzeitig aufgeladen werden, stellt laut Netze-Chef Frank Nickel kein Problem dar. „Im Gegenteil: So friert unsere Trafostation dort oben nicht so sehr.“