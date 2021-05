Der Hobby-Imker Arne Guttulsröd (rechts) möchte insgesamt elf Bienenvölker auf einer Wiese in der Kleingartenanlage Am Volkspark ansiedeln. Axel Unbereit hat ein Insektenhotel gezimmert. Den Vereinsvorsitzenden Ralf Schädlich (links) freut die Initiative.

Projekte mit Methode am Volkspark in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Die Kleingärtner der zum Abriss vorgesehenen Anlage starten soziale und ökologische Initiativen. Der Stadtrat spielt derweil auf Zeit.

In der zum Abriss vorgesehenen Kleingartenanlage Am Volkspark werden zur Zeit zwei Projekte auf den Weg gebracht. Richtung Jahnplatz werden Bienenvölker angesiedelt. Zwei Bienenstöcke hat der Hobby-Imker Arne Guttulsröd bereits aufgestellt. Wenn alles gut läuft und die Tiere in der Umgebung genügend Nahrung finden, könnten hier künftig bis zu elf Völker Pollen sammeln und Pflanzen bestäuben.

Elf Bienenvölker sollen auch Bad Langensalzas Arboretum nützen

Vor zwei Jahren wurden drei Parzellen zu einer Obstwiese zusammengelegt. Dies war Leerstand geschuldet, wie der Volkspark-Vereinsvorsitzende Ralf Schädlich informiert. Obstbäume wurden gepflanzt, ein Gartenfreund zimmerte ein Insektenhotel, Hochbeete sollen angelegt werden. Auch das nahe gelegene Arboretum soll von den Insekten profitieren.

Die BLU-Fraktion übernimmt für drei Jahre die Pacht eines Gartens für die Tafel. Im Bild vorne sind Steffen Eke (links) und Horst Jerina von BLU. Dahinter stehen (von links): Talisa-Mitarbeiter Ingelore Roth und Karsten Fechner, Volkspark-Vorstand Ralf Schädlich sowie Heinz-Jürgen Aldehoff und Marlis Teichmann vom Kleingärtnerverband Bad Langensalza. Foto: Friedemann Mertin

An der Einmündung zur Nordstraße bewirtschaftet ab sofort die Thüringer Arbeitsloseninitiative-Soziale Arbeit, Träger der Bad Langensalzaer Tafel, einen Garten. Auch hier wurden zwei recht schmale Eckgärten zu einer größeren Fläche vereint. Der Ertrag soll das Angebot der Tafel erweitern und Bedürftigen zugutekommen, berichtet Tafel-Mitarbeiter Karsten Fechner. Denkbar sei auch, ein Projekt für Grundschüler zu starten, um ihnen die Bedeutung selbst gezogener Nahrung zu vermitteln. Die Pacht wird für drei Jahre von der BLU-Fraktion im Bad Langensalzaer Stadtrat übernommen. Der Vorsitzende Steffen Eke und Horst Jerina machten sich vor Ort ein Bild.

Die Projekte helfen dem Kleingartenverein auch, öffentlich präsent zu sein und Pflöcke einzuschlagen, wie der Vorsitzende Ralf Schädlich und Marlis Teichmann vom Kleingärtnerverband Bad Langensalza bestätigen. Denn die Gärten sollen Bauland weichen. Auf massive Proteste der Gärtner in 2019 versprach Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) einen Bestandsschutz für fünf Jahre. Auf Nachfrage sagte Reinz nun, dass diese Frist läuft, sobald der Flächennutzungsplan (FNP) in Kraft tritt.

Bürgermeister regt Debatte um teilweise Bebauung an

Das verzögert sich weiter, nachdem in der jüngsten Stadtratssitzung am Donnerstagabend der Beschluss zur Wohnbauflächenentwicklung, ein Teil des FNP, zurück in den Bauausschuss verwiesen wurde, obwohl dieser eine Zustimmung empfohlen hatte. Der offizielle Beweggrund für die Extra-Runde durch den Ausschuss ist mangelhafte Information. Steffen Eke hatte moniert, dass ihm das Baugrundgutachten für den Volkspark nicht digital vorlag, sondern auf die Akteneinsicht in der Verwaltung verwiesen wurde. Dies begründete die Stadtverwaltung auch in der Ratssitzung nochmals mit Regelungen in der Thüringer Kommunalordnung.

Eine Mehrheit folgte Steffen Ekes Antrag auf Verweis in den Ausschuss. Ob sich die zustimmenden Stadträte ebenfalls unzureichend informiert fühlten, in Sachen Volkspark weiter Zeit gewinnen wollten oder bei der Abstimmung schlichtweg nicht vollends bei der Sache waren, ist unklar.

Matthias Reinz beklagte den Zeitverlust. Für eine balancierte Kommunalpolitik müssten beide Seiten betrachtet werden – die der Gärtner und die der bauwilligen Familien. Er regte eine Diskussion darüber an, leer stehende Parzellen schon eher zu bebauen.