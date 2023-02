Kfz raste in Bad Langensalz am Montagmorgen in einen Kreisel und verletzte Radfahrer. (Symbolbild)

Radfahrer in Bad Langensalza verletzt: Auto kracht im Kreisverkehr in Fahrrad

Bad Langensalza. Ein Auto rast in Bad Langensalza in den Kreisverkehr und verletzt einen Radfahrer am Montagmorgen. Der muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Auto verursacht am Montagmorgen um 6.15 Uhr im Kreisverkehr Thamsbrücker Straße in Bad Langensalza einen Unfall. Das Auto fuhr nach Angaben der Polizei in den Kreisel und rammte, aus bisher noch ungeklärten Gründen, einen Radfahrer.

Dieser stürzte und wurde dabei verletzt. Zur medizinischen Versorgung musste er ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf.

