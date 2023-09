Randale im Supermarkt: Mann löst Polizeieinsatz in Mühlhausen aus

In einem Discounter in Mühlhausen randalierte der Mann. (Symbolbild)

Mühlhausen Der Mann warf Waren in dem Discounter in Mühlhausen umher und beleidigte die Mitarbeiter des Marktes.

Am Dienstag hielt sich ein Mann in einem Discounter in der Wanfrieder Straße in Mühlhausen auf. Währenddessen habe er Waren aus den Auslagen genommen und diese herumgeworfen. Laut Angaben der Polizei entstand dadurch ein Schaden von etwa 50 Euro.

Als ihn die Mitarbeiter des Marktes ansprachen und aufforderten, dies zu unterlassen, beleidigte er sie. Zudem warf er eine Getränkedose in ihre Richtung. Die Polizei kam zum Einsatz. Es wurden Anzeigen wegen Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.