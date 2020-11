Ratssitzung Großengottern: Schmalz agiert, Zehaczeck reagiert

„Wenn der Haushalt beschlossen wird, müssen Wahrheit und Klarheit herrschen, kein Kopfrechnen. Wir wissen nicht mal, ob wir im Plus oder Minus sind. Ich stelle den Antrag, das Thema Haushalt zu vertagen.“ Die dritte Stunde der Ratssitzung im Bürgerhaus Großengottern ist angebrochen. Jeremi Schmalz (CDU) hat sich warmgelaufen. Der Rat stimmt seinem Antrag zu.

Es war nicht das erste Mal und wird an diesem Donnerstagabend nicht das letzte Mal sein, dass sich Schmalz zu Wort meldet. Als die Debatte zum Haushalt 2021 zerfasert, diverse Änderungen vorgebracht werden und selbst die Kämmerin entnervt darum bittet, den Beschluss zu vertagen, nimmt Jeremi Schmalz den Ball auf und ergreift die Initiative.

Jeremi Schmalz war 2019 Bürgermeisterkandidat für die Landgemeinde Unstrut-Hainich. Er sitzt für die CDU im Gemeinderat. Foto: Daniel Volkmann

Der Versammlungsleiter, Bürgermeister Uwe Zehaczek (Freie Wähler), wirkt passiv. Er wahrt die Übersicht, lässt die Diskussion laufen, auch minutenlange Ausführungen. Mit eigenen Aussagen hält er sich weitgehend zurück. Wenn er spricht, sind es meist Reaktionen auf Fragen anderer – oder kurze Wortgefechte mit Jeremi Schmalz.

Die beiden Männer standen einander im Bürgermeisterwahlkampf gegenüber. Die Stichwahl am 9. Juni 2019 gewann Uwe Zehaczek mit 16 Stimmen Vorsprung, also 0,5 Prozentpunkten. Es ging um das Bürgermeisteramt der neu gegründeten Landgemeinde Unstrut-Hainich. Es ging darum, wer das neue Konstrukt als hauptamtlicher Steuermann führt. Am Steuer der jüngsten Ratssitzung saß die CDU-Fraktion. Fünf Tagesordnungspunkte gehen auf CDU-Anträge zurück. Unterschrieben sind diese vom Fraktionschef Jan Tröstrum. Dirigiert wird die Fraktion am Abend aber von Jeremi Schmalz. Jeder Antrag wird von einem anderen Mitglied vorgebracht. Gibt es Nachfragen oder Gegenargumente, dann animiert Schmalz seine Fraktionskollegen, darauf zu antworten – oder ergreift selbst das Wort.

Uwe Zehaczek ist hauptamtlicher Bürgermeister der Landgemeinde. Zuvor war er Bürgermeister in Heroldishausen mit einem Wahlergebnis von 100 Prozent. Foto: Daniel Volkmann / TA

Die Anträge greifen teils tief in die Kompetenzen des Bürgermeisters ein. Uwe Zehaczek soll einen Geschäftsverteilungsplan erstellen, also eine Art Verwaltungs-Organigramm. Auch eine Personalplanung soll er vorlegen. Beide Punkte liegen klar in der Domäne des Bürgermeisters, der Rat hat dabei kein Mitspracherecht. Dennoch lässt Uwe Zehaczek die Anträge zu.

Beim Thema Personalplanung macht Jeremi Schmalz Druck: „Man sollte grundsätzlich gucken, in welche Richtung die Personalsituation geht. Geht jemand in zwei Jahren in Rente, müssten wir schon jetzt ausbilden. Braucht es mehr Mitarbeiter im Bauhof? Im Bauamt haben wir viel vor uns, gleichzeitig gibt’s Stundenkürzungen. Es sind etwa zehn Bauprojekte, die wir dieses Jahr nicht schaffen werden. Sollten wir mit den Stunden hochgehen“, fragt er. Uwe Zehaczek verweist wiederholt auf den leitenden Beamten, der bald seine Arbeit aufnehmen soll und mit dem er die Aufgaben anpacken werde. Der Antrag zum Organigramm wird vom Rat abgelehnt, die anderen CDU-Anträge werden angenommen. Bei der Übersicht der kommunalen Immobilien kommt Zehaczek der CDU zuvor – die ist bereits fertig.