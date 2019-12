Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Salza-Gymnasiasten bringen Konzertkirche fast zum Bersten

Rappelvoll – anders lassen sich die Platzverhältnisse am Donnerstagabend in der Gottesackerkirche nicht beschreiben. Das Salza-Gymnasium lud zur sechsten Auflage seines Weihnachtskonzerts ein – und die Schüler wurden gehört. Hunderte Gäste wärmten sich erst mit Glühwein, den Schüler am Eingang ausschenkten, ehe es in die beheizte Kirche ging. Als es zunehmend enger wurde, reagierte die Stadt unkompliziert und öffnete kurz vor Konzertbeginn auch die eigentlich gesperrte Empore vor der Orgel, was immerhin etwas Entlastung brachte. Trotzdem viele Eltern, Großeltern, Geschwister auf den Treppen stehen, an Säulen vorbei oder über den Vordermann hinweg gucken mussten, tat das der Stimmung keinen Abbruch. Immer wieder brandete Applaus für die Darbietung der jungen Männer und Frauen auf.

Schüler geben kritischen YouTube-Hit zum Besten Die Schüler und Pädagogen präsentierten deutsche und englische Weihnachtslieder – Klassiker und moderne Versionen. Aber auch Titel, die zum Nachdenken anregen sollten. Wie beispielsweise das Lied „10.000 Tränen“ der Gruppe Berge, das als Anklage der Menschheit aus Tiersicht verstanden werden kann und unter anderem auf dem Videoportal YouTube millionenfach geklickt wurde. Bei den Musiklehrern Alexandra Bauersfeld als Chorleiterin und Tony Schultz liefen die organisatorischen Fäden des Konzerts zusammen. Auf etwa 80 Mitwirkende schätzte Tony Schultz das Ensemble. Der Chor, die Tanzgruppe, die Band und die verschiedenen Musikkurse rekrutieren sich aus allen Klassenstufen des Gymnasiums. Im September begannen die Vorbereitungen für das Konzert. Routine sei dabei nicht aufgekommen, denn es habe manche Schwierigkeit überwunden werden müssen, sagte Tony Schultz. So habe sich die Schulband nach dem Abgang einiger Schüler zum großen Teil neu finden müssen. Das war am Konzertabend nicht zu spüren, die Vorstellung war tadellos.