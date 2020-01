Salza-Halle muss bis 12. September fertig sein

„Die Uhr läuft. Am 12. September hat der THC sein Eröffnungsspiel in der Salza-Halle. Wir sind gewillt und werden es auch schaffen“, sagt Patrick Räthe. Er arbeitet für die Firma Drees und Sommer und ist der Projektmanager für den Umbau der Salza-Halle. Offiziell eingeweiht werden soll die runderneuerte Sporthalle beim ersten Heimspiel der Frauen des Thüringer Handball Clubs in der nächsten Saison.

Dann wird sich erstmals zeigen, ob das, was lange Zeit nur auf dem Papier und in den Köpfen der Planer und Ingenieure existierte, dem Sturm der Roten Wand standhalten kann. So wird der THC-Fanblock genannt. Die Fans – egal ob die hiesigen oder jene der Gastmannschaft – konnten die Handballspiele bisher nur von einer Seite des Spielfeldes – abgesehen von wenigen Stehplätzen – verfolgen. Doch schon diese einseitige Beschallung suchte an Stimmung und Atmosphäre ihresgleichen.

Arbeiten an und in der Salza-Halle in Bad Langensalza gehen voran

Die zweite Tribüne steht – Zahl der Plätze verdoppelt sich

Mit dem Umbau sollen die Zuschauer von beiden Seiten des Spielfeldes das Geschehen verfolgen können. Und es werden deutlich mehr. Fasste die Salza-Halle bis dato rund 1000 Zuschauer, sollen es nach der Wiedereröffnung doppelt so viele sein. Die zweite Tribüne steht bereits, auch wenn sie derzeit noch recht nackt aussieht.

Seit April des vergangenen Jahres laufen die Sanierungs- und Umbauarbeiten. 13 Millionen Euro fließen in das Projekt. Es ist die derzeit wohl größte Baustelle im Unstrut-Hainich-Kreis. Die Halle dient nicht nur dem Spitzensport, sondern viel häufiger auch Aktivitäten von Schulen und Vereinen.

Nach wie vor liegen die Bauarbeiten im Zeitplan, sagt Patrick Räthe. Die mehrere Monate fast halbierte und entkernte Halle ist mittlerweile wetterfest. Das neue Dach, sowohl auf dem bereits bestehenden Gebäude wie auch am neuen Anbau, ist dicht. Einzig am Übergang der beiden Gebäudeteile fehle noch die Abdeckung. Das soll in den kommenden Tagen erledigt werden.

Mitarbeiter einer Niederdorlaer Baufirma verputzen die Wände im Innenbereich der Halle. Foto: Daniel Volkmann

Das Dach ist dicht,der Innenausbau läuft

Die großen Gewerke im Roh- und Stahlbau haben ihre Arbeit beendet. Damit werden auch deutlich weniger Passanten zum Stehenbleiben hinter dem Bauzaun animiert. Das war im September noch anders. Da galt es, insgesamt vier tonnenschwere Stahlträger zentimetergenau und aufrecht auf vorbereitete Fundamente zu setzen und mit dem Träger an der Hallendecke zu verschrauben. Mitte September wurde ein per Schwerlasttransporter angelieferter Stahlpylon aufgerichtet. Das Bauteil misst 18 Meter und bringt 14,7 Tonnen auf die Waage.

Nun läuft der Innenausbau. Die Rohinstallationen für Heizung, Sanitär und Elektrik sind abgeschlossen. Der neue Estrich für die Böden ist verlegt. Als nächstes sollen die Aufträge für Fließen, Fußböden, Auslegware und dergleichen ausgeschrieben werden.

Der Umbau dient nicht nur der Erweiterung der Kapazitäten, sondern auch der grundlegenden Sanierung. Das Bauwerk wird technisch auf den neuesten Stand gebracht. Viele Vorschriften allein im Brandschutz haben sich seit dem Bau der Salza-Halle vor 25 Jahren verändert.

Mit einem Flächenschleifgerät bearbeitet Christian Hirt die Wände. Foto: Daniel Volkmann

Zugleich ändern sich die Vorgaben im Profi-Handball. Der Frauen-Handball soll sportlich wie wirtschaftlich auf ein neues Niveau gebracht werden. Dazu beschlossen die Mitgliedervereine der Handball-Bundesliga der Frauen kürzlich einen Maßnahmenplan. Dieser sieht unter anderem größere Hallen vor. So beschlossen die Vereinsvertreter, dass ab der Saison 2025/26 nur noch Spielhallen mit zwei Längstribünen – seit längerem schon Voraussetzung für Spiele in der Champions League – und einem Fassungsvermögen von mindestens 1500 Zuschauern für die erste Liga zugelassen werden. Derzeit genügt eine Kapazität von 750 Besuchern.