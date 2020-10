Schule in Herbsleben ist Schlüssel für Zukunft des Ortes

Bauprojekte, ein wachsendes Dorf, ein Sicherheitsdienst auf Streife. Vieles tut sich in der Gemeinde Herbsleben. Bürgermeister Reinhard Mascher (CDU) im Gespräch über den aktuellen Stand der Dinge.

Herr Mascher, womit verbringen Sie momentan die meiste Zeit?

Im Fokus stand die finanzielle Absicherung unserer Vorhaben. Wir mussten einen Nachtragshaushalt erstellen, den wir in der jüngsten Gemeinderatssitzung nach einigem Hin und Her und einigen Fragen einstimmig beschlossen. Es galt, die Bauarbeiten an der Schule und den Neubau der Sporthalle abzusichern. Das sind zusammen zwölf Millionen Euro, unser Eigenanteil liegt bei circa fünf Millionen Euro.

Das ist eine hohe Investition für eine Gemeinde mit knapp 3000 Einwohnern.

Machen wir uns nichts vor, wir geben hier zwölf Millionen aus. Natürlich interessiert die Kommunalaufsicht, wie wir das absichern wollen. Ein anderer Punkt ist die finanzielle Unterstützung vom Land. Dazu gab es jetzt mehrfache Terminverschiebungen, wir müssen also dran bleiben.

Die Entwicklung der Schülerzahlen rechtfertigt diese Summen?

Die Schule ist der Schlüssel zur Entwicklung der Gemeinde. Wir beschäftigen uns mit der Ausschreibung eines neuen Baugebiets. Das geht nicht einfach so. Immer wieder kommt die Frage, weshalb Herbsleben noch einmal 35 Bauplätze braucht. Aber die Nachfrage ist da, Herbsleben wächst. Im vergangenen Jahr hatten wir drei Prozent Zuwachs, 87 Bürger. In der Schulgasse baut ein Privatinvestor 14 Wohnungen, das werden wohl auch noch mal 20 Personen. Wir nähern uns wieder den 3000 Einwohnern. Das hängt mit der Schule zusammen. Als wir mit der Sanierung begannen, war klar, dass die Plätze nicht reichen werden. Jahrelang haben wir Fördermittelanträge gestellt. Im Jahr 2018 haben wir die Zusage bekommen.

Jetzt laufen die Bauarbeiten.

Der Kran steht, das alte Hortgebäude wurde abgerissen. Jetzt beginnt der Neubau vom Hortgebäude, fast am bisherigen Standort, nur etwas gedrungener aber dreigeschossig, mit Aufzug an direkter Anbindung an das Haus 1. Der Hort soll zu Beginn des nächsten Schuljahres fertig sein. Die weiteren Gebäude dann im Sommer des Jahres 2022. Das ist sportlich, aber das Planungsbüro ist fit. Der Bau der Sporthalle soll nach Pfingsten im nächsten Jahr beginnen.

Um die Halle hat es viel Streit im Gemeinderat gegeben. In der jüngsten Sitzung wurde lange über das Protokoll debattiert. Der Ton ist rauer geworden.

Die Stimmung ist angespannter als früher. Mehr als ein Jahr der Legislatur ist vorüber. Die Ratsmitglieder erkennen jetzt die Realitäten. Bei fast allen Diskussionen und Debatten, außer zur Größe der Sporthalle, hatten wir einen einstimmigen Beschluss. Auch zum Nachtragshaushalt. Das ist ein wichtiges Signal nach außen, damit die beteiligten Behörden und Geldgeber sehen, dass wir alle hinter den Projekten stehen. Aus meiner Sicht läuft das jedes Mal etwas besser. Streitkultur muss sein, das bringt neue Ideen.

Eine in der Region einmalige Idee ist der Einsatz eines Sicherheitsdienstes, um Problemen wie Vandalismus, Ruhestörung und Drogen beizukommen. Wurde das Vorhaben umgesetzt?

Das Geld wurde freigegeben, der Auftrag ist raus, seit Anfang Oktober sind sie unterwegs. Ich habe das Gefühl, allein die Ankündigung hat schon was bewirkt.

Wie viele Personen sind das?

Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes laufen unregelmäßig Streife. Zwar ist jetzt nicht mehr die Jahreszeit, in der Jugendliche lange draußen sind. Aber die Herbstferien stehen an, wenn das Wetter noch mal besser wird, ist es gut, wenn die Streife unterwegs ist. Es ist begrenzt auf zunächst vier Wochen. Die 9000 Euro, die dafür zur Verfügung stehen, werden nicht aufgebraucht. Dann werden wir schauen, wie es sich ausgewirkt hat.

Ein Sicherheitsdienst ist eine Seite. Wie werden Ursachen der Probleme mit Jugendlichen angegangen?

Wir haben einen Sozialarbeiter mit Erfahrungen in der Drogenprävention gefunden. Er hatte es nicht leicht am Anfang. Die Jugendlichen dachten, dass sie einen Kontrolleur bekommen. Aber er versucht sie mitzunehmen, mit ihnen auf Augenhöhe zu sprechen. Außerdem sind ihm im Jugendclub zwei Minijobber an die Seite gestellt. Unser Eindruck ist, dass es gut läuft. Etwa 10 bis 15 Kinder sind regelmäßig wieder da.

Gibt es Signale zur Besetzung der Stelle des Kontaktbereichsbeamten?

Keine direkten. Auf dem Papier ist unsere Stelle besetzt, nur ist der Mitarbeiter seit Längerem erkrankt. Vielleicht gewichtet die neue Leitung der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich Herbsleben anders als bisher. Das Büro im Rathaus ist fertig. Jetzt muss er nur noch kommen.

Polizeipräsenz ist aus Ihrer Sicht nach wie vor nötig in Herbsleben?

Es wäre mir viel lieber, wenn die Polizei mal durchs Dorf läuft als wenn dies ein Sicherheitsdienst übernehmen muss.

Was macht eigentlich die Zukunftsstiftung Herbsleben? Das Wohnprojekt in der Alten Molkerei ist erledigt, oder?

Uns ist mittlerweile der zweite Investor abgesprungen. Ende September haben wir in der Stiftung entschieden, die Molkerei abzureißen. Es gibt eine Zusage über 60 Prozent Förderung. Die Abrisskosten liegen bei 100.000 Euro. Nun müssen wir den Eigenanteil zusammenkriegen. Mit der Entscheidung zum Abriss bieten sich drei Optionen für die Fläche. Ein Interessent will ein Bürogebäude errichten. Ich würde aber gerne am Betreuten Wohnen festhalten. Einige Investoren hatten signalisiert, dass sie bei einem Abriss dabei wären. Diese Gespräche führen wir jetzt. Die dritte Variante wären Wohnungen, dann aber nicht im Eigentum der Stiftung.