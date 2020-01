Sechs Millionen für Abwassernetz rund um Bad Langensalza

Der Abwasserzweckverband Mittlere Unstrut nimmt in diesem Jahr mehrere Millionen Euro in die Hand, um die Abwassernetze zu optimieren. Der Investitionsplan für 2020 hat ein Volumen von 6,6 Millionen Euro. Davon sind 910.000 Euro Fördergelder, 454.000 Euro sind Anteile der Straßenbaulastträger – also Gemeinden, Landkreis, Land oder Bund. Das Verbandsgebiet entspricht zu großen Teilen dem Altkreis Langensalza plus einigen Gemeinden im Landkreis Gotha. Es umfasst insgesamt 25 Städte und Dörfer.

Mit Abstand am meisten Geld soll in die Ortsnetze fließen. Geförderte und nicht geförderte Projekte summieren sich auf 4,8 Millionen Euro. Gebaut werden soll in Bad Tennstedt, Gebesee, Kleinwelsbach, Nägelstedt, Illeben, Schönstedt, Wiegleben, Ballstädt, Dachwig, Kleinballhausen und Thamsbrück. In Bad Langensalza soll in die Abwasserkanäle unter der Gutbierstraße, unter der Kepfe und in der Ostsiedlung investiert werden. In Kleinballhausen soll zudem das Pumpwerk umgebaut werden, hierfür sind 300.000 Euro veranschlagt.

Eigene Anlage zur Schlammentwässerung

Ein weiterer großer Posten im Plan ist der Bau einer Anlage zur Schlammentwässerung. Seit Mitte der 90er-Jahre greift der Verband auf eine mobile Anlage zurück, um den Klärschlamm zu entwässern, sagte Werkleiter Matthias Vogt. Da aber immer mehr Klärschlamm anfällt, rentiere sich diese Praxis nicht mehr, eine dauerhafte Lösung müsse her. Mit 3,3 Millionen Euro schlägt dieses Projekt zu Buche. Zunächst auf Eis gelegt sind die Pläne, mittels der Faulgase aus dem Schlamm Energie zu erzeugen.

In die Bad Langensalzaer Kläranlage selbst sollen 680.000 Euro investiert werden. Diese Summe teilt sich auf in 300.000 Euro zur Sicherung des Anlagenbetriebs und 380.000 Euro für die Erweiterung der Sozialräume. Das 1996 gebaute Betriebsgebäude ist mittlerweile schlichtweg zu klein. In den zurückliegenden Jahren wuchs der Umfang der zu betreibenden Anlagen, unter anderem weil der Verband mit den ehemaligen Zweckverbänden Am Fernebach in Bad Tennstedt und Fahner Höhe in Großfahner fusionierte. Damit stieg auch die Zahl der Beschäftigten.