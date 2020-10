Der Eigentümer des Herkules-Hauses in der Altstadt möchte das Gebäude verkaufen. Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) kündigte in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung an, das Gebäude zumindest übergangsweise erwerben zu wollen, damit eines der geschichtsträchtigsten Häuser der Stadt nicht weiter verfalle. In einem ersten Telefonat sei ein möglicher Kaufpreis nicht thematisiert worden. Der Eigentümer wolle ein Wertgutachten erstellen lassen. Es soll Schäden am Gebäude geben, auch durch eingedrungenes Wasser, sagte der Bürgermeister. Das Herkules-Haus befindet sich in der Straße Vor dem Schlosse. Ein markantes Merkmal des Fachwerkbaus ist eine übermannshohe Herkules-Skulptur an der rechten Ecke.