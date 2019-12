Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtwerke Bad Langensalza laden zum Büchertausch ein

Die Stadtwerke Bad Langensalza haben jüngst in eine Telefonzelle investiert. Ein Exemplar dieser weitgehend aus dem Straßenbild verschwundenen Häuschen steht seit Kurzem auf dem Gelände am Illebener Weg. Doch Ferngespräche können hier nicht mehr getätigt werden. Die Telefonzelle dient dem Austausch von Geschichten in gedruckter Form. Es ist eine Büchertausch-Zelle, ähnlich wie es sie beispielsweise in der Magdeburger Allee in Erfurt gibt.

Jeder Bad Langensalzaer ist eingeladen, in der Zelle zu stöbern und jene Bücher und Magazine mitzunehmen, die sie oder ihn ansprechen – ohne Kosten, ohne Formulare. „Als ich in einer anderen Stadt eine gelbe Telefonzelle sah, die umgebaut wurde, kam mir der Gedanke, das auch in Bad Langensalza anzubieten. Es gibt Firmen, die ausrangierte Telefonzellen aufkaufen und umnutzen. Tatsächlich hat es fast ein Jahr gedauert, bis das Projekt fertig war“, berichtet Stadtwerke-Geschäftsführerin Constanze Reppin.

Romane, Magazine, Sachbücher am Illebener Weg

Ihr gehe es so wie sicherlich vielen Menschen – in den heimischen Bücherregalen lagern viele Schätze, von denen einige aber nur Staub fangen und lange nicht angefasst wurden. „Der Platz zu Hause ist endlich. Bücher sollten nicht weggeworfen werden. Wir wollten Nachhaltigkeit schaffen“, berichtet Constanze Reppin.

Die erste Befüllung der Zelle übernahmen Mitarbeiter der Stadtwerke und der Netze Bad Langensalza. Es gibt Romane, Zeitschriften, Sachbücher und diverse andere Literatur. Indes: Der Bestand ist schon jetzt deutlich geschrumpft. Offenbar nutzen viele Bürger die Bücher-Telefonzelle momentan vor allem zum Nehmen, weniger zum Geben. Constanze Reppin hofft, dass sich auch Spender finden werden. Denn nur so könne das System funktionieren.

Da sich die Telefonzelle auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke befindet, ist sie innerhalb der Öffnungszeiten für Spender und Suchende zugänglich. Sollte das Regal voll sein, können Bücher auch im Sekretariat abgegeben werden.