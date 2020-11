Auf dem Neumarkt, direkt am Rathaus, wird einer von drei Weihnachtsbäumen der Stadt aufgestellt. Die Nordmanntanne stammt von Privatspendern.

Bad Langensalza. Zwei Nordmanntannen und eine Fichte in der Bad Langensalzaer Innenstadt kündigen die nahende Weihnachtszeit an.

Dass die Weihnachtszeit näher rückt, ist seit Donnerstag auch in der Bad Langensalzaer Innenstadt zu sehen. Auf dem Neumarkt, direkt am Rathaus, wurde am Vormittag ein stattlicher Christbaum aufgestellt. Mit schwerer Technik wurde die Nordmanntanne aufgerichtet und lotrecht montiert.