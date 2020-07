Markus Horn ist Wanderführer. Er führte uns rund um Kammerforst, hier am Ihlefelder Kreuz .

Wanderung: Wo sich die Recken zum Kampf trafen

Treffpunkt Kammerforst Markus Horn. Der 63-Jährige ist Diplom-Ingenieur für Nachrichtentechnik und Nationalparkführer. An der Nationalparkinformation beginnt die 12 Kilometer lange Runde. Die ersten Kilometer verlaufen durchs Dorf bis zum Waldrand. Dann geht es auf dem Poststieg hinauf zum Reckenbühl.

Die Betteleiche, das Symbol für den Hainich. Foto: Claudia Bachmann

Wild romantisch zugewachsen, so lässt sich der erste Kilometer auf dem Poststieg beschreiben. Wer ihn nutzt, muss einen sicheren Tritt haben und feste Schuhe. Nach wenigen hundert Metern trifft man auf einen Erdfall. Erdfälle sind typisch für den Hainich. „Unsere Vorfahren wussten mit diesen Kuhlen nichts anzufangen, mutmaßten, sie seien Opferstätten aus vorchristlicher Zeit oder Wolfsgruben“, sagt Markus Horn. Die Ursache ist der Untergrund, der Kalkstein, auf dem der Hainichwald wächst. Das Gestein ist wasserdurchlässig, es bilden sich Hohlräume, die dann irgendwann zusammengebrechen.

Der Weg auf dem Poststieg wird mit jedem Meter angenehmer zu laufen. Am Ende der Blick auf das Reckenbühl – einen einstigen Turnierplatz der Ritter, deren erfolgreichste Recken genannt wurden. Von dort aus lässt sich ein kleiner Abstecher zum Kletterwald unternehmen, der nach eigenen Angaben größte der Region.

Horn blickt nach oben. Der Wald hier in diesem Zipfel des Hainichs macht einen gesunden Eindruck – das Blätterdach der Buchen ist dicht, Sonne und Regen erreichen nicht den Boden; Fichten, in denen sich der Borkenkäfer breit macht, gibt es nicht. Es ist ein bewirtschafteter Wald. Hier lässt sich noch der Aufbau eines Plenterwaldes beobachten – Sämlinge, junge Bäume und stattliche Buchen.

Nach gut einem Kilometer ist die Betteleiche erreicht, es ist ein bequemer Weg zum Symbol des Hainichs. Vier Jahre ist es her, da ließen Risse sowie Pilzbefall befürchten, dass der auf mindestens 800 Jahre geschätzte Baum wankt. Umfangreiche Untersuchungen brachten dann aber Entwarnung.

Die Eiserne Hand ist der außergewöhnlichste Wegweiser im Nationalpark Hainich. Die einzelnen, eigenwillig gebogenen Finger wiesen an dieser Wegekreuzung bereits im 16. Jahrhundert den Handelsreisenden den Weg. Der älteste Hinweis auf die Eiserne Hand stammt von 1554. Foto: Claudia Bachmann

Von der Betteleiche geht es zum Ihlefeld, für Horn der am meisten mystische Ort im Hainich. Umfangreiche Tafeln erklären die Geschichte der einstigen Siedlung, die später der militärischen Nutzung zum Opfer fiel. Seit Dezember 1997 gehört das Ihlefeld zum Nationalpark, ist Ziel vieler Wanderer aus allen Richtungen und Rastplatz. Doch wer rasten möchte, muss seinen Proviant mitbringen. Einen Imbiss gibt es seit einem halben Jahrzehnt nicht mehr; er hat sich nicht rentiert.

Auf breiten, befestigten Wegen geht es weiter. Nächster Stopp ist das Ihlefelder Kreuz, 50 Meter im Wald gelegen, das älteste Flurdenkmal im Hainich, entstanden im 15. Jahrhundert. Man müsse endlich aufräumen mit der Mär, dass jedes Kreuz im Hainich ein Sühnekreuz ist, meint Markus Horn. Das Ihlefelder Kreuz, zum Beispiel, sei keines. Es erinnert vielmehr daran, wie ein Mann bei der Jagd ums Leben kam. Die Gravur auf der Vorderseite des Kreuzes zeigt eine Bärenjagdszene.

Keine 100 Meter weiter steht die Eiserne Hand – eine Nachbildung des außergewöhnlichsten Wegweisers im Hainich; das Original befindet sich im Mülverstedter Park. Generationen von Wanderern haben sich darin versucht, die Finger so zu verdrehen, dass sich daraus ein Wegweiser schaffen lässt – hier geht es nach Kammerforst – an der Eisernen Hand mit C geschrieben – von dort nach Mühlhausen und Langensalza.

Die Route führt größtenteils entlang des Betteleichenwegs, einer der schönsten Rundwanderwege. Das Bild der eigenartig verwachsenen Betteleiche weist den Weg. Foto: Claudia Bachmann

Nach ein paar Minuten leicht bergab öffnet sich der Blick auf das Thüringer Becken. Rechter Hand gibt es eine hölzerne Hütte, wie auf Stelzen gebaut. Es ist kein Hochsitz für die Jäger, denn zu jagen, das ist nur an den Rändern des Hainichs erlaubt. Es ist vielmehr eine Möglichkeit, aus einem anderen, einem erhöhten Blickwinkel auf die Sukzessionsflächen zu schauen, zu erleben, wie sich der Wald Meter um Meter die Wiesen zurückerobert. In diesen Wochen blieb der Ausblick verwehrt, Wespen haben den Turm erobert, die Nationalparkverwaltung, die in Bad Langensalza sitzt, hat ihn gesperrt.

Fast schon in Sichtweite befinden sich die Umweltbildungsstation, die das Jahr über Veranstaltungen für Gruppen und auch einzelne Kinder und Jugendliche anbietet, und der Wildkatzenkinderwald, ein Spielplatz.

Der von Markus Horn gewählte Weg aber führt bereits einige hundert Meter vorher nach links über eine Wiese hin zu einer Bank – der Lieblingsplatz des Kammerforsters. Von der Bank aus schaut man auf den Wald, und der 63-Jährige schwärmt von der Struktur des Hainichs, vom Gelände mit seinen Gräben, vom unterschiedlich alten und deshalb durchmischten Baumbestand.

Ein Ort, an dem man seinen Frieden finden kann.

Eckdaten zur Tour rund um Kammerforst:

Start ist auf dem Parkplatz an der Nationalparkverwaltung im Obergut, Straße der Einheit, in Kammerforst. Dort ist auch das Ziel.

Länge: 12,5 Kilometer.

Höhenunterschied:Etwa 300 Meter.

Schwierigkeitsgrad: Mittelschwer.

Wegbeschaffenheit: Bis auf kurze zugewachsene Wegabschnitte auf dem Poststieg verläuft die Tour auf guten Wald- und Schotterwegen.

Ausschilderung: Ist ausreichend vorhanden. Die Route führt auf verschiedenen Wanderwegen entlang: Dem Poststieg, dem Bettel-eichen-Rundweg und dem Rennstieg als dem zentralen Höhenweg zwischen Eigenrieden und Behringen.

Erreichbarkeit: Kammerforst ist mit Auto und Bus zu erreichen. Seit diesem Jahr fährt der Nationalparkbus, der die Wanderer unter der Woche siebenmal in andere Nationalpark-Orte und auch nach Mühlhausen bringt, samstags, sonn- und feiertags viermal. Es handelt sich um einen Rufbus, der zwei Stunden vor der Abfahrtzeit bestellt werden muss unter Telefon: 03601/ 40 86 52 37. Der Bus verkehrt bis Ende Oktober und hält auch am Zollgarten, was den Wanderern die letzten Kilometer zum Ausgangpunkt, die auf einer Straße verlaufen, erspart.

Sehenswertes an der Strecke: Betteleiche – das Wahrzeichen des Hainich, Craulaer Kreuz

Möglichkeiten zur Einkehrgibt es an der Strecke nicht. Kammerforst selbst verfügt über drei Gaststätten, dazu gibt es die Hütte „Brotzeit“ an der Fuchsfarm in Mülverstedt.

Für Kinder gibt es den Spielplatz Wildkatzenkinderwald und den Kletterwald. Die Tour selbst ist machbar.

Abstecher: Ein kleiner Abstecher lohnt zur Antoniusherberge, einem Platz zum Rasten.

