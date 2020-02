Teils raue Töne gegen Lokalpolitiker

Nur wenige Politiker im Unstrut-Hainich-Kreis haben mit Angriffen zu kämpfen. Eine Umfrage unserer Zeitung ergab, dass der weitaus überwiegende Teil der Mandatsträger selten bis gar nicht mit derartigen Problemen zu tun hat. Andreas Henning, dem Kreisvorsitzenden des Gemeinde- und Städtebundes, sind keine Vorfälle aus den Gemeinden bekannt. Christian Hecht, Bürgermeister in der Vogtei, und Matthias Reinz, Bürgermeister von Bad Langensalza, bestätigen unisono, dass es hin und wieder Bürger gebe, die ihren Frust über alltägliche Dinge bei ihnen abladen, teils auch lautstark. Persönliche Angriffe gebe es aber nicht.

Auf den höheren politischen Ebenen sieht das anders aus. Mit Landrat Harald Zanker und Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (beide SPD) müssen sich zwei Männer teils besonders heftiger Drohungen erwehren.

Stiller Alarm im Mühlhäuser Rathaus und im Landratsamt

Anlass der Recherche dieser Zeitung sind Aussagen von Burkhard Jung, dem Präsidenten des Deutschen Städtetages. Ihm zufolge werden in Deutschland durchschnittlich drei Mal pro Tag Kommunalpolitiker angegriffen. Diese Attacken reichen von Beschimpfungen bis hin zu Morddrohungen. Vor allem im Internet sei der Ton rau.

„Ich habe regelmäßig mit Angriffen zu tun, nicht nur in Zeiten des Wahlkampfes. Beschimpfungen sind im Internet mittlerweile ein probates Mittel geworden. Viele Aussagen sind beleidigend und ehrabschneidend“, sagt Harald Zanker. Nach dem Wahlkampf im vergangenen Jahr habe er sich aus dem sozialen Netzwerk Facebook zurückgezogen. Allerdings habe er gemerkt, dass er ohne dieses Medium nicht auskomme. Er brauche es, um möglichst viele Bürger zu erreichen.

Auch Johannes Bruns wird im Internet angegriffen – doch nicht nur dort. „Die Bandbreite reicht von Hassmails und Hasskommentaren in sozialen Netzwerken über Drohbriefe bis hin zu persönlichen Bedrohungen. So wurde ich bereits mehrfach auf der Straße angeschrien. Auch bei Auftritten bei öffentlichen Veranstaltungen gab es schon Vorfälle, die aber durch den in solchen Fällen präsenten Sicherheitsdienst professionell gehandhabt wurden“, berichtet er. In einem Fall habe das Landeskriminalamt ermittelt.

Harald Zanker ist mit Aussagen vorsichtiger

Angriffe auf der Straße hat Harald Zanker ebenfalls erlebt. So gebe es Situationen, in denen Passanten auf der Straße bewusst aggressiv auf ihn zugehen, ohne auszuweichen. Auch sei bereits seitlich an ihm vorbei ausgespuckt worden. Handgreiflichkeiten habe es nicht gegeben.

Wie gehen die beiden Politiker persönlich und im Behördenalltag damit um? Zum einen gibt es Sicherheitsvorkehrungen im Landratsamt und im Rathaus: Stille Alarmanlagen etwa, zusätzlich geschützte Räume, doppelt besetzte Büros, enger Kontakt zur Polizei.

Harald Zanker räumt ein, mit Aussagen vorsichtiger zu sein. „Wer mich kennt, weiß, dass ich emotional reagiere. Es ist nicht meine Stärke, meine Gefühle zu verbergen. Inzwischen ertappe ich mich dabei, häufiger den Mund zu halten, aus Unsicherheit.“

Johannes Bruns antwortet: „Ich versuche, so oft es geht, die Absender von Drohbriefen, -mails oder Kommentaren einzuladen. Dabei hat sich schon manches Mal gezeigt, dass es möglich ist, Argumente auszutauschen, auch wenn die Meinungen gegensätzlich sind und vielleicht am Ende auch bleiben. Es ist mein Ziel und mein unbedingter Wille, mich nicht verbiegen zu lassen, weiterhin klar zu meinen Ansichten und Werten zu stehen und auf den direkten Kontakt nicht zu verzichten.“