Testzentrum für Buga-Besucher in Bad Langensalza geplant

Bad Langensalza Mit dem Roten Kreuz als Partner soll das Kultur- und Kongresszentrum eine tägliche Anlaufstelle bieten. Maue Buga-Besucherzahlen.

Im Kultur- und Kongresszentrum soll ein Testzentrum eingerichtet werden, das täglich, also auch an den Wochenenden, geöffnet hat und sich vor allem an Besucher der Bundesgartenschau richtet. Laut Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) steht dazu eine Beratung mit dem Deutschen Roten Kreuz an. Die DRK-Mitarbeiter könnten die Schnelltests durchführen.

Bad Langensalza ist mit seinen Themengärten Außenstandort der Bundesgartenschau in Erfurt. Auf den Buga-Arealen gilt ein strenges Hygienekonzept, das die Besucher verpflichtet, einen negativen Corona-Test vorzulegen, der nicht älter als 24 Stunden ist. An diesen Maßnahmen habe sich Bad Langensalza orientieren müssen.

Die Vorgaben schlagen sich offenbar auch auf die Besucherzahlen in den Gärten aus. Von der Eröffnung der Gärten am 24. April bis zum 28. April wurden im Rosengarten 14 Besucher und im Japanischen Garten 150 Besucher gezählt. Mit dem Zentrum soll Besuchern die Testmöglichkeit vor Ort geboten werden. Die genauen Öffnungszeiten sollen zum Start bekanntgegeben werden.