Thamsbrücker Ferienkinder angeln bei obdachlosen Fischern in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Die Grundschule Thamsbrück und der Fischereiverein Bad Langensalza kooperieren seit Jahren. Die Domizilfrage für die Angler ist weiter ungeklärt.

Mit verdutztem Blick zieht der Junge an seiner Angelrute und weiß sich nicht so recht zu helfen. Sein Köder mitsamt Haken hat sich in einem Baum am Ufer des Böhmenteichs verfangen und ist nicht mehr los zu bekommen. Auch im Schilf bleiben die Leinen gerne hängen. Oder sie verknoten sich scheinbar ohne Zutun. Rund um den Böhmenteich hatten die Mitglieder des Fischereivereins Bad Langensalza am Donnerstag ordentlich zu tun. Egal, ob Angelleine entwirrt oder die richtige Auswurftechnik erlernt werden musste – die Männer und Frauen standen den Grundschülern ruhig zur Seite. Das Ferienangeln ist seit Jahren eine feste Kooperation der Grundschule Thamsbrück und des Vereins. 40 Mädchen und Jungen nahmen dieses Jahr teil.

Städtischer Zuschuss für Angelausrüstung

„Die Kinder freuen sich darauf. Und man merkt, dass sie hier zur Ruhe kommen. Sie konzentrieren sich auf etwas und bleiben länger am Ball als sonst. Die Aussicht, einen Fisch zu fangen, ist spannend“, berichtet Romy Zier, Pädagogin an der Albert-Schweitzer-Schule. Vor allem Plötzen sind es, die die Kinder aus dem Wasser ziehen könnten.

Für den Verein ist das Ferienprojekt einerseits willkommene Gelegenheit, potenziellen Nachwuchs ans Angeln heranzuführen, zugleich aber auch ein Kraftakt, wie der Vereinsvorsitzende Christian Schneider bestätigt. Genügend Mitglieder zu motivieren, sei nicht einfach. Dankbar ist er der CDU-Stadträtin Jane Croll, die sich für einen Zuschuss aus dem städtischen Etat eingesetzt habe. Damit habe der Verein zusätzliche Ausrüstung besorgen können. Jedes Kind konnte mit einer eigenen Rute hantieren.

Ein ungelöstes Problem ist weiterhin das künftige Domizil der Angler. Der Fischereiverein hatte im vergangenen Jahr aus dem Büro in der Hufelandstraße ausziehen müssen, weil die Wohnungsbaugesellschaft das Haus verkaufte. „Wir sind aktuell immer noch obdachlos“, sagte Christian Schneider am Donnerstag. In der von der Stadt zur Verfügung gestellten Unterkunft an der Thamsbrücker Straße sei das Dach undicht. Ehe der Verein dort Geld investiere, brauche es langfristige Perspektiven. Nun spreche man mit der Stadt über ein Erbpachtmodell, das für viele Jahrzehnte Sicherheit bieten würde.

Dem Böhmenteich selbst geht es trotz anhaltender Trockenheit recht gut, wie Schneider bestätigt. Nachts laufe eine Pumpe, um das Gewässer mit frischem Sauerstoff zu versorgen.