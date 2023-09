Traktorfahrer sieht Auto im Abhang - Schwerverletzter Fahrer gerettet

Großengottern. Schreckmoment am frühen Samstagmorgen für einen Traktorfahrer in Großengottern. In einem Abhang neben der Straße sah er ein verunglücktes Auto.

Ein Traktorfahrer entdeckte am frühen Samstagmorgen in Großengottern im Abhang neben der Straße ein Auto auf dem Dach liegen. Offensichtlich hatte dessen Fahrer hier in einer Kurve die Kontrolle verloren und war anschließend den Abhang hinunter gefahren. Den Unfall selbst hatte der Traktorfahrer laut Polizeiangaben nicht gesehen.

Als er sich dem Auto näherte entdeckte er darin eine verletzte Person. Der 20-Jährige war schwer verletzt und wurde im Anschluss vom Rettungsdienst ins Hufeland Klinikum gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

