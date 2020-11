„Ach, das Mittelalterstadtfest. Wenn es nach uns geht, könnten wir nächste Woche damit loslegen“, sagt Martina Schnell mit einer Mischung aus Melancholie und Witz. Sie und ihre Mitarbeiter vom Kultur- und Kongresszentrum befinden sich in einer ungewöhnlichen Situation.

Einerseits ist für viele Veranstaltungen alles vorbereitet. Die Daten stehen fest, Künstler sind engagiert, Verträge sind unterzeichnet, die Hygienekonzepte sind genehmigt. Doch natürlich gestattet die Pandemie momentan keine Konzerte, Lesungen oder den Pfefferkuchenmarkt. Regelmäßig müssen Termine abgesagt oder verschoben werden.

Nicht nur Plan B in der Tasche

Trotz oder gerade wegen der derzeitigen Situation stellt die Stadt im Gespräch mit dieser Zeitung das Kulturprogramm für das kommende Jahr vor. Denn Martina Schnell ist überzeugt: „Die Bad Langensalzaer freuen sich auf Kultur. Es gehört zum Leben dazu. Unsere Aufgabe ist es, das Kulturleben möglich zu machen. Was erlaubt ist, werden wir tun.“

Dazu gehöre derzeit auch, nicht nur einen Plan B in der Tasche zu haben, sondern über die Möglichkeiten C und D nachzudenken. Die aus dem Boden gestampfte „Sommerlaune“ habe gezeigt, dass auch spontane Veranstaltungsreihen vom Publikum goutiert werden. Von Juli bis September traten verschiedene Musikgruppen im Arboretum auf. Es war das einzige größere Veranstaltungsangebot in der Region im vergangenen Sommer.

Jahresplan wurde nicht überfrachtet

Jüngst wurde erwogen, das Weihnachtskonzert per Video ins Freie zu übertragen. Doch das Weihnachtskonzert muss ebenso abgesagt werden wie das Neujahrskonzert. Karten können in der Tourist-Information zurückgegeben werden.

Alle auf 2021 verschobenen Veranstaltungen sind im Kulturprogramm berücksichtigt. Die bekannten Formate wie die Kammermusikreihe, die Kleinkunstreihe und Jazz im Keller sollen stattfinden. Auch feste Termine wie das Grüne Innenstadtfest (15. Mai) oder der Rosenball (19. Juni) stehen. Dennoch sei darauf geachtet worden, den Jahresplan nicht zu überfrachten, betont Martina Schnell.

Ausgewählte Veranstaltungen in Bad Langensalza 2021

5. Februar: Klavierkonzert mit Felix Reuter, 19.30 Uhr, KKZ

19. Februar: Kabarett „Paarshit – jeder kriegt, wen er verdient“, 19.30 Uhr, KKZ

12. März: Konzert mit Pampatutti, 19.30 Uhr, Sankt Trinitatis

14. März: Kabarett mit Uwe Steimle, 15 Uhr, KKZ

25. April: Ohn Doyle und Mick McAuley, Irish Folkstars on Tour, 20 Uhr, Sankt Trinitatis

4. Juni: Zehn Jahre Kindererlebniswelt Rumpelburg

7. bis 11. Juni: Traditionswoche zum Brunnenfest; 11. bis 20. Juni, 208. Heimat- und Brunnenfest, Umzug am 13. Juni um 14 Uhr

12. Juni: Tag der roten Rosen

27. Juni: Tag der offenen Höfe und Gärten und Geburtstag des Stadtmuseums

10. Juli: Tanabata, Japanisches Sternenfest, 19 Uhr im Japanischen Garten

31. Juli: Märchenfest im Schlösschenpark, ab 14 Uhr

20. August: Musik- und Filmspektakel, 19.30 Uhr Stadtmuseum

28./29. August: 28. Mittelalterstadtfest

17. Oktober: Lesung mit Gregor Gysi, 16 Uhr, KKZ

17. November: Abba – The Tribute Concert performed by Abbamusic, 20 Uhr, KKZ

19. November: „Summen, Singen, Schrein – Lieder nach Psalmen“, Konzert mit Gerhard Schöne, Jens Goldhard und Ralf Benschu, 19.30 Uhr, St. Trinitatis

5. Dezember: Adventskonzert mit dem Collegium Musicum, 15 Uhr, Friederikenschlösschen

Alle Termine, vor allem die im Frühjahr, sind unter Vorbehalt.