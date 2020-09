Üppige Kreistagssitzung steht in Bad Langensalza an

Eine üppige Tagesordnung steht den Mitgliedern des Kreistages bevor. Am Mittwoch soll in Bad Langensalza allein in öffentlicher Sitzung über 26 Punkte beraten werden. Einer dieser Punkte ist der Antrag von CDU und Grünen, den Fraktionen künftig monatlich 650 Euro Zuschuss zu zahlen. Mit diesem Geld soll Personal zur Vorbereitung der Sitzungen eingestellt werden. Damit soll die Arbeit im Kreistag professioneller werden, so die Vorstellung der Antragsteller.