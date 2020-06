Bad Langensalza. Ein mobiles Labor kommt auf den Neumarkt in Bad Langensalza. Jeder kann eigene Proben seines Brunnenwassers mitbringen.

Umweltschützer untersuchen Brunnenwasser in Bad Langensalza

Der VSR-Gewässerschutz (Verein zum Schutze des Rheins und seiner Nebenflüsse) ist am 23. Juni mit einem mobilen Labor auf dem Neumarkt in Bad Langensalza. Die Umweltschützer bieten Garten- und Grundstücksbesitzern die Analyse ihres Brunnenwassers an.

Von 15 bis 17 Uhr können die Wasserproben – am besten in einer gefüllten 0,5-Liter-Flasche aus Kunststoff – abgegeben werden. Für zwölf Euro wird das Wasser vor Ort auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt untersucht. Die Ergebnisse umfangreicherer Analysen auf Parameter wie Eisen, Phosphat oder Bakterien werden per Post zugesandt. Zudem werden die Analysewerte erläutert, damit Brunnenbesitzer wissen, wofür ihr Wasser geeignet ist.

Der Verein weist außerdem darauf hin, dass gerade in der Corona-Krise viele Familien die freie Zeit im eigenen Garten verbringen. Deshalb sei es wichtig, „dass kostbares Leitungswasser gespart wird und geklärt wird, ob das eigene Brunnenwasser ohne Gesundheitsgefahren zum Gießen von Gemüse oder zum Befüllen des Planschbeckens geeignet ist“, sagt Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz.