Am Abenteuerspielplatz „Im Reich des Fagati“ hat es bisher nur minimale Reparaturen gegeben. Betriebsleiter Michael Zilling von der Kur und Tourismus Bad Langensalza nannte auf Nachfrage am Dienstag ein Beispiel.

So hätten Trommelstäbe neu angefertigt werden müssen – aus robustem Robinienholz statt aus Eiche. Im sozialen Netzwerk Facebook wurden zuletzt Nachrichten über Schmutz und Schäden an den Spielgeräten geteilt. „Kinder spielen anders, als es Planer vorhersehen. Da wird eben mal der Kies an den Kochstationen in die Töpfe gekippt. Und im Herbst ist es nass, also wird es auch mal matschig. Das ist völlig normal“, sagte Michael Zilling.

Der 4000 Quadratmeter große Spielplatz direkt an der Thiemsburg wurde zum Weltkindertag am 20. September eröffnet.