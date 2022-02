Unfall bei Bad Langensalza: Busfahrerin erleidet Schock

Bad Langensalza. Am Montag ist es in der Nähe von Bad Langensalza zu einem Unfall mit einem Auto und einem Bus gekommen. Die Busfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Am Montag ist es in Richtung Bad Langensalza zu einem Auffahrunfall gekommen. Gegen 12.40 Uhr war eine 21-jährige Frau mit einem Linienbus auf der Thamsbrücker Landstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Plötzlich überholte sie laut Polizei ein Autofahrer.

Beim Wiedereinscheren bremste der 49-jährige Mann ab, jedoch kam die Busfahrerin nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf das Auto auf. Sie erlitt daraufhin einen Schock.