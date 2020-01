Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Versuchung

„Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, wann sie wiederkommen.“ - „Ein Leben ohne Kuchen ist möglich, aber sinnlos.“ Mit derlei Sprüchen werben regelmäßig ein Bäcker in Bad Langensalza und ein Schokoladengeschäft in Mühlhausen. Und immer muss ich mich am Riemen reißen, dem Futterdrang nicht sofort nachzugeben.

Dabei ist ein unbestreitbarer Vorteil des Erwachsenen-Daseins doch, dass ich im Prinzip jederzeit loslaufen und mir einen riesigen Schokokuchen kaufen könnte. Ich könnte das Backwerk auf der Stelle verschlingen – und niemand könnte etwas dagegen sagen. Das könnte ich täglich, ja sogar stündlich machen. Es verstößt gegen kein Gesetz.

Mein Töchterchen, die sich mit wachsendem Unwillen dem rigiden Süßigkeitenmanagement ihrer Eltern gegenüber sieht, würde vor Neid erblassen.

Allein: Ich tue es nicht. Denn natürlich gibt es tausend Argumente dagegen, sich jeden Tag ein Pfund Schokotorte einzuverleiben. Zu viel Zucker, zu viele Kalorien, irgendwann strenges Übergewicht, eingeschränkte Leistungsfähigkeit im Job bis hin zur Berufsunfähigkeit, gefolgt von Armut. Und dann sitze ich auf der Straße vor eben jenem Geschäft, in dem ich einfach so einen Schokokuchen gekauft habe.

Nein, Disziplin…...wenigstens bis morgen.