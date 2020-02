Vorschau auf den Karneval im Unstrut-Hainich-Kreis

Hier und da gab es schon Prunksitzungen, Büttenreden und Gardetänze. Doch erst im Februar nimmt der Karneval in der Region so richtig Fahrt auf. In welchen Orten wann was geboten wird, zeigt diese erste Übersicht. Die weiteren Veranstaltungen folgen später.

Herbsleben Seit 50 Jahren ist der Herbslebener Carneval Verein eine feste Größe im närrischen Getümmel. Zum Jubiläum soll es diese Saison ein „Best of“ geben, wie dem Plakat zu entnehmen ist. Drei Faschingssitzungen sind geplant, am 8., am 15. und am 22. Februar jeweils 19.11 Uhr im Rathaussaal. Am 16. Februar ist ab 14 Uhr Rentnerfasching. Für den 23. Februar ist ein Faschingsgottesdienst, 13 Uhr in der Kirche, angedacht.

Der Hornmops Karneval Club wird im Edelhof Mittelsömmern wieder mächtig durchfegen. Foto: Anita Grasse / TA

Mittelsömmern „Mops, Mops, Helau“ heißt es auch dieses Jahr wieder in den Horndörfern. Am 8. Februar, 20.11 Uhr steigt im Edelhof Mittelsömmern die Prunksitzung vom Hornmops Karneval Club. Am Tag darauf, um 15.11 Uhr, ist Familienfasching mit Programm und Spielen angesagt. Am 20. Februar folgt der Weiberfasching.

Mehrstedt Mit dem Motto „Licht aus, Spot an“ will der Mehrstedter Faschingsclub in den Filmsaal locken. Dort sollen Märchenfilme und andere Klassiker mit Filmmusik unterlegt zum Besten gegeben werden. Das Programm beginnt mit dem Kinderfasching am 8. Februar, 14.11 Uhr, gefolgt von der Prunksitzung um 20.11 Uhr.

Kirchheilingen Der Sundhäuser Carneval Verein hielt schon Ende Januar die erste Prunksitzung ab. Für den 8. Februar wird zum Kinderfasching ins Angels in Kirchheilingen eingeladen. Beginn ist 14 Uhr.

Bruchstedt „40 Jahre BCV – Bruchscht Helau“ lautet das Motto bei den Bruchstedter Narren. Das Jubiläumsprogramm zum 40-jährigen Bestehen beginnt am Samstag, 15. Februar, um 19.11 Uhr im Saal. Laut Mitteilung gibt es 16 Programmpunkte mit Tanz, Sketchen und viel Humor. Der Bruchstedter Carnevalverein freut sich auf die Geburtstagsfeier. Schon seit dem Sommer üben die 30 Aktiven und die 40 Kinder und Jugendlichen, die in drei Tanzgruppen trainiert werden. Am Sonntag, 16. Februar, steigt dann auf dem Saal der Kinderfasching.

Großwelsbach Auch der Welsbacher Carneval Club (WCC) kann auf sein 50-jähriges Bestehen zurückblicken. Das Motto lautet dann auch „50 Jahre weiß und blau, 50 Jahre Welsbach Helau“. Den Auftakt bildet am Samstag, 15. Februar, die Prunksitzung um 20.11 Uhr im Bürgerhaus. Am 16. Februar ist ab 15 Uhr Kinderfasching. Am 22. Februar sind die Senioren ab 14 Uhr eingeladen und am Abend um 19.11 Uhr soll die närrische Geschichte beim Rückblickabend wieder aufgerollt werden.

Ballhausen Der Dorfclub lädt für das Wochenende vom 14. bis 16. Februar ins Feuerwehrgerätehaus ein. Mit der Ansage „Da geht noch was“ starten Freitag und Samstag 20.11 Uhr die Festsitzungen, Sonntag ist 15.11 Uhr Kinderfasching.

Illeben Unter dem Motto „Ab auf die Piste…“ startet der Illeber Carneval Verein am 22. Februar um 20 Uhr mit der ersten Festsitzung in die neue Faschingssaison. Im Bürgerhaus wartet auf die Gäste wieder ein buntes, abwechslungsreiches Programm mit Sketchen, Tanzeinlagen und jeder Menge Spaß. Am 24. Februar folgt 20 Uhr die Rosenmontagsparty, am 29. Februar um 20 Uhr die zweite Festsitzung.

Bad Tennstedt „Tenn’scht Helau“ heißt es Mitte Februar in der Kurstadt. Das Programm steht unter dem Motto Traumzauberbaum. Am 16. Februar ist ab 14.30 Uhr Kinderfasching, am 21. Februar beginnt 21 Uhr die Light-Night mit dem Männerballett. Es folgen die Prunksitzung am 22. Februar, 19.11 Uhr, der Familienfasching am 23. Februar, 14.30 Uhr, und der Rosenmontagsball am 24. Februar um 19.11 Uhr. Veranstaltungsort ist die Turnhalle der Regelschule. Am Rosenmontag bereits um 14 Uhr startet der Faschingsumzug.

Mitte Februar geht es in Bad Tennstedt mit dem Karneval richtig los. Im Bild sind die Gardetänzerinnen des TKV. Foto: Alexander Volkmann / TA

Großengottern Das Jubiläumsjahr des Karnevalvereins St. Bock steht unter dem Motto „Den 65. feiert der Bock - im Ballkleid oder Lumpenrock“. Die Prunksitzung am 15. Februar beginnt 20.11 Uhr im Bürgerhaus. Am Sonntag ist dort um 15 Uhr Kinderfasching mit Prinzessin Linda und Prinz Richard. Am 22. Februar wird es ab 14 Uhr einen Umzug durchs Dorf geben, anschließend wird das Rathaus gestürmt.

Felchta Hier ist der 15. Februar fest in Narrenhand. 14 Uhr beginnt der Umzug am Kindergarten, gefolgt vom Kinderfasching. 20.11 Uhr gibt es eine Abendveranstaltung. Die Senioren kommen am 16. Februar ab 14 Uhr auf ihre Kosten.

Schlotheim 60 Jahre Schlotheimer Carneval Club werden am 14. Februar, 19.11 Uhr, in der Tennishalle gefeiert. Am 22. Februar wird um 14.11 Uhr das Rathaus gestürmt, um 19.11 gibt’s die Prunksitzung. Am 23. Februar ist ab 14.11 Uhr Kinderfasching.

Körner In der Gaststätte Nottertal wird am 16. Februar um 14.11 Uhr für Kinder was geboten. Prunksitzungen sind am 21. Februar um 20.11 Uhr und am 22. Februar um 19.11 Uhr. Die Rentner sind am 23. Februar um 14.11 Uhr an der Reihe, die Weiber am 24. Februar um 19.11 Uhr.