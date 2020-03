Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wanderung mit den Unstrut-Lamas

Die Unstrut-Lamas aus Herbsleben starten in die neue Saison. Mit Beginn des Frühlings werden wieder Wanderungen im gemächlichen Schaukelschritt der Tiere angeboten. Am kommenden Samstag, 7. März, steht eine Frühlingstour an. Am Sonntag, 8. März, wird anlässlich des Internationalen Frauentages eine Achtsamkeitswanderung stattfinden. Dabei können sich die Teilnehmer von der Gelassenheit der Lamas anstecken lassen und den Stress des Alltags vergessen. Beide Wanderungen beginnen um 11 Uhr. „Es gibt noch freie Plätze und die vier Lamajungs Cäsar, Max, Pasco und Oskar freuen sich auf viele Wandergäste“, teilt Lamamama Alina Kroll mit. Zu beiden Wanderungen sei eine Anmeldung nötig. Der genaue Treffpunkt werde danach bekannt gegeben.

Weitere Infos und Anmeldung unter www.unstrut-lamas.de