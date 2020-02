Das Turnier im karnevalistischen Garde- und Showtanz in Bad Tennstedt – hier ein Archivbild von 2017 – wurde abgesagt.

Landkreis. Tennstedter Karnevalverein will kein Gesundheitsrisiko für Teilnehmer eingehen

Wegen Corona: Tanzturnier in Bad Tennstedt abgesagt

Der Tennstedter Karnevalverein (TKV) hat das Unstrut-Hainich-Tanzturnier abgesagt. Das Turnier mit Teilnehmern aus ganz Mitteldeutschland sollte diesen Samstag, 29. Februar, in der 18. Auflage in Bad Tennstedt stattfinden. Die Veranstalter begründeten die kurzfristige Absage am Freitag mit der Gefahr durch das Corona-Virus.

„Die Meldungen zu Verdachtsfällen und Erkrankungen mit dem neuen Corona-Virus werden stündlich mehr und die Lage wird stetig brisanter. Wir möchten alle teilnehmenden Personen schützen und einer möglichen Ansteckungsgefahr vorbeugen“, informierte Axel Scheibel, Vorsitzender des TKV. Im kommenden Jahr soll dann eine zweite Auflage des 18. Tanzturniers über die Bühne gehen.

Gleichzeitig veröffentlichte das Gesundheitsamt des Unstrut-Hainich-Kreises grundlegende Informationen zum Virus sowie Verhaltenstipps. Demnach macht sich das Virus mit grippeähnlichen Symptomen bemerkbar. Diese hätten in den meisten Fällen einen leichten Verlauf. „In seltenen Fällen, in denen die Viruserkrankung mit erheblichen Vorerkrankungen zusammen trifft, kann es zu schweren Verläufen und sogar Todesfällen kommen“ informiert das Amt.

Zugleich wird auf die Relation zum Grippe-Virus hingewiesen. Dieses sei ähnlich gelagert und habe jedes Jahr Tausende Todesfälle in Deutschland zur Folge.

Zur Eindämmung des Virus seien drei einfache Verhaltensregeln von zentraler Bedeutung, die jedermann einhalten könne: In die Armbeuge oder in ein Taschentuch niesen und husten, möglichst mindestens zwei Meter Abstand halten zu anderen und Massenansammlungen meiden, häufiger am Tag und jeweils mindestens 20 Sekunden Händewaschen mit Seife.

Bei erkrankten Personen werde der Hausarzt klären, ob ein Corona-Verdacht bestehe. Außerhalb der Sprechzeiten sei der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst Ansprechpartner. Parallel zu dieser Verdachtsklärung und Behandlung ermittle das Gesundheitsamt etwaige Kontaktpersonen und veranlasse erforderlichenfalls eine häusliche Quarantäne. Bisher sei es im Unstrut-Hainich-Kreis noch nicht zu solchen Fällen gekommen.