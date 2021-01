Zahl der Toten steigt im Unstrut-Hainich-Kreis auf 129

Die Kreisverewaltung im Unstrut-Hainich-Kreis gibt am Mittwoch den Tod von neun weiteren Menschen bekannt, die mit oder am Coronavirus verstorben sind. Damit starben seit Pandemiebeginn 129 Menschen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Zahl der Covid-Infizierten im Unstrut-Hainich-Kreis sinkt dagegen – auch in den Pflegeheimen gibt es einen leichten Rückgang. Nach der am Mittwoch von der Kreisverwaltung veröffentlichten Statistik sind derzeit 154 Pflegeheim-Bewohner Corona-positiv (24 weniger als am Vortag), ebenso 52 Mitarbeiter der Einrichtungen (Vortag 48).

Insgesamt sind derzeit 665 Menschen nachweislich mit Sars-Cov 2 infiziert. 66 Menschen müssen in Krankenhäusern im Landkreis und außerhalb behandelt werden, sechs weniger als am Dienstag gemeldet. Es gibt den Zahlen zufolge keinen schweren Verlauf. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1383 Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis, rund 20 weniger als am Dienstag vermeldet. Die 7-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen, bezogen auf 100.000 Einwohner, sinkt deutlich auf liegt bei 325,7.