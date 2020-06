Im Zwiwel-Büro in Bad Langensalza können Schüler unter anderem ihre Hausaufgaben erledigen.

Bad Langensalza. Trotz Einschränkungen gibt es wieder Hausaufgabenhilfe und Kreativangebote in der Bergstraße in Bad Langensalza.

Zwiwel-Büro in Bad Langensalza öffnet wieder

Das Familien- und Jugendbüro des Kulturvereins Zwischenwelten (Zwiwel) in der Bergstraße wird ab Montag, 8. Juni, wieder öffnen. Mädchen und Jungen sind von Montag bis Donnerstag für jeweils eine Stunde eingeladen, dort gemeinsam ihre Hausaufgaben zu machen, Kreativangebote zu nutzen oder Gespräche zu führen.

Wie überall, gelten auch bei Zwiwel bestimmte Vorgaben zum Infektionsschutz, teilt der Verein mit. So sei es wichtig, sich vorher anzumelden und zur vollen Stunde zu erscheinen. Denn nur vier Personen dürfen gleichzeitig in den Räumen sein. Obligatorisch seien ein Mund-Nase-Schutz und der nötige Sicherheitsabstand. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr.

Zusätzlich betreut der Verein seit zweieinhalb Jahren das Projekt „Pipe“. Ziel ist es, die Skateanlage am Ziegeleiweg wiederzubeleben. Mittlerweile funktioniere die Pflege und Gestaltung des Areals gut. Weitere Veranstaltungen und Workshops sind geplant. Geöffnet ist die Anlage täglich von 12 bis 20 Uhr. Die Gäste müssen sich in Anwesenheitslisten eintragen, jüngere Kinder benötigen einen Elternzettel, der an der Pipe abgeholt werden kann.

Der Kontakt zu Zwiwel ist unter Telefon: 0177/7 99 76 76 möglich.