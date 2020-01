Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürgerinitiative Hirschberg tritt nicht zur Kommunalwahl im Mai an

Die Bürgerinitiative Hirschberg wird zu den Kommunalwahlen am 26. Mai im Freistaat weder mit einer gemeinsamen Liste noch mit Einzelbewerbern antreten. Dies ist der Tenor eines durch Uwe Zeuner und Bernd Diers unterzeichneten Schreibens, welches am Freitag dem Wahlbüro in Hirschberg übergeben wurde und in Kopie unter anderen an Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke), Landrat Thomas Fügmann (CDU), die Fraktionen des Landtages und an die Medien ging.

Man habe mit Blick auf die dramatischen Ereignisse der letzten Tage und Wochen reagieren müssen und im Ergebnis einer nächtlichen Krisensitzung so entschieden – schreiben die beiden Vorstände eingangs und listen in der Folge jede Menge Gründe dafür auf. Wörtlich heißt es in dem auch der OTZ vorliegenden Papier: „Wir reagieren damit auf die Missachtung demokratischer Grundsätze der Zusammenarbeit, den Rechtsbruch der Thüringer Kommunalordnung und der Geschäftsordnung der Stadt Hirschberg, die fortgesetzten und öffentlichen Lügen, Beleidigungen und Verleumdungen durch Amtsträger dieser Stadt und die Nichtahndung dieser Verstöße durch den Amtsleiter Herrn Stahlbusch.“ In Sachen Gebietsreform werde die Meinung und der in zwei öffentlichen Veranstaltungen eindeutig zum Ausdruck gebrachte Bürgerwille völlig ignoriert und damit eine zukunftsfähige Lösung zur Bildung einer Landgemeinde mit Gefell im Rahmen der Gemeindeneugliederung verhindert. Damit einher gehe der Verlust der Entschuldung der Stadt Hirschberg durch: „...die Verbreitung von Unwahrheiten, Manipulationen und Falschaussagen zu Willensbekundungen der Einheitsgemeinde Rosenthal ohne Mandat und die Außerkraftsetzung demokratischer Entscheidungsprozesse.“ Gerügt wird aus den Reihen der Bürgerinitiative das nicht tätig werden der Rechtsaufsicht des Landkreises hier. „Obwohl wir diese Vorgänge in mehreren Schreiben und direkten Gesprächen deutlich gemacht haben“, betonen Uwe Zeuner und Bernd Diers. Enttäuscht sei man ebenso vom Verweis des Landrates Thomas Fügmann auf andere Behörden, als man diesen mit einem eindringlichen Schreiben vom 18. März um die Einberufung einer Konferenz „Gebietsreform“ gebeten hatte. In der Kritik steht weiter die Reaktion des CDU-Landtagsabgeordneten Stefan Gruhner auf die eindringliche Bitte der Bürgerinitiative um Hilfe. Gleiches gilt nach Auffassung der Unterzeichner des besagten Briefes für die Bürgermeister der Region, deren Nichtstun, deren Verharren in persönlichen Vorurteilen und damit dem Verhindern von Lösungen für den Bürger. Mit Entsetzen registriere man in den Reihen der BI, wie „über Jahrzehnte bis zum heutigen Tage Millionen von Zuweisungen des Landes, also Steuergeld, von haushaltspolitischen Hasardeuren verschwendet wird.“ Nichtstun wird auch dem Landesverwaltungsamt vorgeworfen. Konkret geht es den Verfassern an dieser Stelle um das Nichtanwenden von zwingenden Rechtsnormen des Paragraf 46 der Thüringer Kommunalordnung – Bildung, Erweiterung, Änderung und Auflösung von Verwaltungsgemeinschaften – bei Unterschreitung der Einwohnerzahl von 3000 Personen. Ziel des Wirkens der Bürgerinitiative sei eine Region, die sich endlich wieder auf das Gestalten ihrer Städte, Dörfer und des gesellschaftlichen Lebens konzentrieren kann. Um allen Menschen, ob jung oder alt, die Möglichkeit zu bieten, sich zu engagieren. „Wir sind es unseren Nachkommen schuldig, ihnen eine demokratische, rechtsstaatliche, lebens- und leistungsfähige Heimat zu hinterlassen“, heißt es am Schluss dieses Briefes noch.