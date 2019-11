Erneut hat ein Kamerateam für den Privatsender RTL die Schleizer Feuerwehr bei einer Einsatzübung begleitet. Im Mittelpunkt der Übung standen dieses Mal mobile Heizgeräte und die daraus resultierenden Gefahren bei falscher Verwendung.

Getestet wurden drei unterschiedliche Typen von Heizgeräten von Discountern: Ein gasbetriebener Heizpilz, ein etwa aktenordnergroßes gasbetriebenes Heizelement und eine elektrisch betriebene Heizlampe zum Aufhängen.

„Besonders in der kalten Jahreszeit werden solche Geräte oft benutzt und zum Teil falsch verwendet. Wie gefährlich das sein kann und worauf die Einsatzkräfte im Ernstfall achten müssen, stellen wir in Experimenten zur Ausbildung vor“, erklärte eingangs der Schleizer Stadtbrandmeister Ronny Schuberth.

Tödliche Gefahr in Innenräumen

Eine der häufigsten Fehlverwendungen ist das Benutzen von gasbetriebenen Heizgeräten in Innenräumen wie zum Beispiel Gartenlauben oder Partyzelten, die keinen Elektroanschluss haben. Wie gefährlich das ist, wurde in einem Versuch im Übungsgebäude der Wehr hinter dem Gerätehaus demonstriert. Der gasbetriebene Heizpilz wurde in einem Raum, der in etwa die Größe einer Gartenhütte hat, platziert. Auf einem in der Nähe befindlichen Schreibtisch fanden zwei Messgeräte ihren Platz, eines zur Messung des Sauerstoffgehalts in der Luft, eines zum Messen des Kohlenstoffmonoxid-Gehalts.

Eine kleine Kamera überwacht die Messgeräte für die Raumluft. Foto: Oliver Nowak

„Bei der Verbrennung von Gas in geschlossenen Räumen sinkt der Sauerstoffgehalt und das gesundheitsschädliche Kohlenstoffmonoxid steigt zugleich. Dadurch sind schon Menschen zu Tode gekommen“, weiß der Stadtbrandmeister. Das Kamerateam installierte für das Experiment über den Messgeräten eine autarke Kamera, um sich selbst nicht in Gefahr zu bringen.

Stoff fängt in wenigen Minuten Feuer

Während der Heizpilz den Raum im Übungsgebäude langsam aufheizte, wurde vor dem Häuschen die Brandgefahr der anderen Geräte getestet. Dafür wurde das kleine, gasbetriebene Heizgerät auf den Boden gestellt und eingeschaltet. Per Wärmebildkamera wurde die Hitzestrahlung des Gerätes überprüft. „Auffallend ist, dass das Gerät deutlich mehr Hitze nach oben abgibt als nach vorne, wofür es eigentlich gedacht ist“, stellte Schuberth fest. Und genau darin liegt die Gefahr. Zwar sollte der Sicherheitsabstand zum Gerät einen Meter betragen, doch wird dieser oft ignoriert. Denn häufig werden solche Geräte nicht auf den Boden gestellt, sondern zum Beispiel auf Fensterbänke, wo sich in unmittelbarer Umgebung auch Gardinen oder anderes brennbares Material befinden kann. Eine mit Wäsche behangene Leine sollte die Brandgefahr simulieren. Und tatsächlich: Nach etwa zwei Minuten loderten Flammen den Stoff hinauf. Keine Minute später war das daumendicke Seil gerissen und die Flammen breiteten sich aus, bis die Einsatzkräfte den brennenden Stoff austraten. Der gesamte Ablauf des Experiments wurde dabei vom Fernsehteam gefilmt.

Sturm birgt die geringste Gefahr

In einem ähnlich aufgebauten Versuch, wurde die Brandgefahr durch das lampenschirmartige, elektrisch betriebene Heizgerät untersucht. Mit dem überraschenden Ergebnis, dass dieses zwar eine spürbar bessere Heizleistung erzielt, dabei jedoch nicht so viel Hitze abstrahlt, dass sich der Stoff entzündet. Wie sich die beiden Geräte bei Sturm verhalten, wurde durch die Einsatzkräfte mit ihren Überdrucklüftern getestet.

Durch drei Hochdrucklüfter hebt der Sonnenschirm ab. Foto: Oliver Nowak

Normalerweise werden die großen Gebläse zum Entrauchen von Gebäuden genutzt, doch für das Kamerateam wurde damit ein Sturm simuliert. Gleich drei der Geräte wurde zu dem gasbetriebenen und den elektrischen Heizgerät ausgerichtet, vor denen ein Sonnenschirm stand. Dieser hob bei dem starken Wind der Überdrucklüfter ab und wurde gegen die Wand des Gebäudes gepresst. Beim gasbetriebenen Heizgerät wurde die Flamme ausgepustet. Das Gerät blieb jedoch stehen. Bei einem Umkippen stellt ein Schutzschalter automatisch die Gaszufuhr ab, stellten die Einsatzkräfte in einem Test fest. Das elektrische, lampenähnliche Heizgerät schwankte zwar deutlich, drohte jedoch nie von seinem Haken herunterzufallen.

Gesundheitsgefahr nach wenigen Minuten

Während außerhalb des Gebäudes die zwei kleinen Heizgeräte auf Gefahren geprüft wurden, wärmte der Heizpilz im Inneren des Übungsgebäudes den Raum auf. Doch bereits nach fünf Minuten schlug das erste Messgerät im Raum Alarm.

Nur unter Atemschutz können die Einsatzkräfte den Raum mit dem Heizpilz sicher betreten. Foto: Oliver Nowak

Der Grenzwert von 30 ppm (Millionstel Anteil in der Raumluft) Kohlenmonoxid wurde überschritten. Bei diesem Wert handelt es sich um den maximal in Arbeitsräumen zugelassenen Wert. Der Sauerstoffgehalt lag da noch bei rund 20 Prozent – normal sind es 21 Prozent in der Luft. Nach 15 Minuten lag der Kohlenstoffmonoxidwert bei 217 ppm und die Luft enthielt nur noch 18,8 Prozent Sauerstoff. Nach 45 Minuten könnte ein Aufenthalt im Raum schon nach kurzer Zeit zu Vergiftungserscheinungen führen. Nur noch 17,6 Prozent Sauerstoff waren in der Luft, der Kohlenstoffmonoxidgehalt lag bei 532 ppm. Nach einer Stunde Heizbetrieb schaltete sich das Warnmessgerät für Kohlenstoffmonoxid automatisch ab, als der Wert von 1000 ppm erreicht war. Der Sauerstoffgehalt war zu dieser Zeit mit 16,6 Prozent gesundheitsschädlich niedrig.

Durch zwei Einsatzkräfte wurde der Heizpilz daraufhin unter Atemschutz ausgeschaltet und der Raum gründlich durchlüftet. Aus dem vierstündigen Dreh wurde später ein rund einminütiger Beitrag in einer Morgensendung des Privatsenders. Rund ein Dutzend Einsatzkräfte waren an der Übung beteiligt.