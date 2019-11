Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Harraer Sportplatz regelrecht versaut

Die Fußballspieler von der SG Rotation Rosenthal am Rennsteig in Harra haben ein Problem: Tierische Vandalen verwüsten immer wieder den Fußballplatz. „Wildschäden und noch kein Ende abzusehen“ kommentiert das Platzwart Joachim Geßner. In der Zeit vom 10. Oktober bis zum 19. Oktober habe bereits fünf Mal eine Rotte Wildschweine auf dem Rasenplatz gewütet. Die Tiere durchwühlten den Boden, Grassoden wurden herausgerissen, knöcheltiefe Löcher entstanden. „Zwischenzeitlich hatten wir den Platz einigermaßen wieder in Ordnung gebracht, aber in der Nacht zum Dienstag vergangener Woche war alles umsonst“, schreibt er. Der jüngste Vorfall ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wieder waren etliche Quadratmeter des Platzes durch die Tiere unbespielbar gemacht worden.

Gemeinde will Zaun errichten

Laut Vereinsvorsitzenden Marcus Oberländer stehe der Verein in ständigem Kontakt mit der Gemeinde und hat um Hilfe gebeten. Diese wird laut dem ersten ehrenamtlichen Beigeordneten Alex Neumüller (CDU) langfristig in Form eines stabilen Zaunes kommen. „Doch das braucht für Ausschreibung und Auftragsvergabe etwas Zeit“, erklärt Neumüller. Deshalb nutze man zurzeit geläufige Vergrämungsstrategien aus der Land- und Forstwirtschaft.

Laut Jens Baumann, der zuständige Revierförster der Thüringen Forst, halten sich die Wildschweine zu dieser Jahreszeit häufig im Wald auf, weil die Felder abgeerntet seien, doch: „Ein Wildschwein braucht immer tierisches Eiweiß, deshalb durchwühlen sie den Boden nach Regenwürmern.“ Der Sportplatz in Harra liegt direkt am einem Waldstück. Deshalb sind die Schäden auf dem Sportplatz auch zumeist auf der waldnahen Seite. „Wildschweine sind sehr schlau, sie wissen, dass sie in einer Ortslage nicht bejagt werden“, ergänzt Jens Baumann die Attraktivität des Sportplatzes für die Wildschweine.