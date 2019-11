Schönbrunn. In Schönbrunn hat das italienische Restaurant „Da Luca“ am Sonntag erstmals für Gäste seine Türen geöffnet.

Italienische Speisen in Schönbrunn

Schönbrunn kann seit Sonntag wieder mit einer neuen Gaststätte aufwarten. „Da Luca“ heißt das italienische Restaurant, das am alten Standort des ehemaligen griechischen Restaurants eröffnet hat.

„Mein Vater hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das Haus wieder frei ist. Mitte September habe ich dann den Pachtvertrag unterschrieben“, erzählt Restaurantinhaber Luca Schuster. Der junge Mann ist erst 21 Jahre alt und eigentlich gelernter Industriemechaniker. „Mein Vater hat schon mehrere italienische Restaurants betrieben, ich bin in die Branche hineingeboren“, führt Schuster aus. Und als Familienbetrieb will er nun auch seine eigene Gaststätte führen. Der Vater als Küchenchef, Bruder, Schwester und Lebensgefährtin Natalie Kuhnlein als Bedienungen.

Innenräume komplett saniert

Doch bevor der Gaststättenbetrieb beginnen konnte, musste viel Arbeit geleistet werden. „Es hat hier ausgesehen, wie in einer alten Garage, alles war mit Gerümpel vollgestellt“, berichtet Luca Schuster. Nachdem die Familie gemeinsam das Gerümpel entsorgt hatte, ging es an die Sanierung. „Wir haben fast alles neu gemacht. Die Wände, den kompletten Boden, alle Elektroleitungen. Eigentlich sind nur Tische und Stühle geblieben“, beschreibt der 21-Jährige. Auch die Küche wurde in großen Teilen neu eingerichtet. „Für ein italienisches Restaurant brauchten wir natürlich einen richtigen Pizzaofen“, gibt Luca Schuster zu verstehen. Eigentlich wollte er bereites Anfang November sein Restaurant eröffnen, doch aufgrund der Vielzahl an Arbeiten im Haus hat sich der Eröffnungstermin verschoben. „Wir sind ein typisches italienisches Restaurant mit italienischen Speisen. Pizza, Nudelgerichte, Fisch und Fleisch stehen auf unserer Speisekarte. Für Kinder haben wir auch von allem kleine Portionen und Kindergerichtet wie Pommes oder Chicken Wings“, zählt Luca Schuster auf. Im Obergeschoss ist zudem ein Veranstaltungssaal. 100 Gäste würden dort reichlich Platz finden und könnten bei Feiern bewirtet werden. Geöffnet hat der Italiener täglich jeweils von 11 Uhr bis 14 Uhr und von 17 Uhr bis 22 Uhr. Freitags und sonnabends ist abends bis 23.30 Uhr geöffnet. Ab November ist dienstags Ruhetag, zudem soll ab November ein Lieferservice angeboten werden.