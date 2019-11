Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nacht der Ausbildung bei Mercer

Mercer setzt auf guten und motivierten Nachwuchs. Um interessierten Schülerinnen und Schülern einen Blick hinter die Kulissen der Berufswelt hier zu geben, laden das Zellstoffwerk Mercer in Rosenthal am Rennsteig und das Sägewerk Mercer Timber Products in Friesau am 29. November von 16 bis 21 Uhr zur „Nacht der Ausbildung“ ein. Das Museum am Zellstoffwerk ist zentraler Infopunkt beider Unternehmen, anschließend werden auch Führungen angeboten. Wer teilnehmen möchte, muss sich aber bitte vorher anmelden. Dies ist möglich bei Alicia Heider unter Tel.: 036651/80-163 und per Mail unter alicia.heider@mercerint.com. Anmeldeschluss ist am Dienstag, den 26. November.