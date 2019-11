Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schätze des Regionalmuseums Bad Lobenstein

Zur letzten Ausstellungseröffnung in diesem Jahr waren einige Gäste im Regionalmuseum Bad Lobenstein gekommen. Zum ersten Mal waren auch alle Mitglieder des Kulturausschusses mit dabei.

In vier Räumen der Einrichtung sind allerlei Funde aus dem Depot des Museums ausgestellt. Ein Raum widmet sich dabei dem Wirken des Historikers und Autoren Robert Hänsel. Dieser wurde 1884 in Lobenstein geboren. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde er Schleizer Stadtarchivar und Verwalter des Fürstlichen Hausarchivs sowie der Schlossbibliotheken von Schleiz.

Robert Hänsel verfasste zahlreiche Schriften zur Geschichte des Oberlandes. „Daher kennen ihn viele Leute“, erklärte Angela Niepel, Leiterin des Regionalmuseums in Bad Lobenstein. „Viele wissen aber nicht, dass er in der heutigen Kurstadt geboren ist.“ Die „Hänsel-Bibliothek“, die seine Sammlung an Publikationen und Archivalien, befindet sich heute im Museum Schloss Burgk.

Rätselhafte Geschichte einer Fahne

Ein Raum im Regionalmuseum wird in der Ausstellung von der Fahne des Militärvereins Röppisch von 1914 beherrscht. Diese galt lange Jahre als verschollen. Erst 2010 entdeckten sie einige Röppischer in einer Ausstellung im Neuen Schloss in der Kurstadt. Bislang ist unklar, wann, wie und durch wen die Fahne dorthin gelangte.

Die Vorbereitungen für den Historischen Weihnachtsmarkt am 2. Adventswochenende laufen bereits auf Hochtouren, wie Angela Niepel bei der Ausstellungseröffnung erläuterte. Am Sonnabend, 7. Dezember, von 11 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 8. Dezember, von 13 und 18 Uhr bieten wieder zahlreiche Händler ihre Waren zum Verkauf an. „Es sind auch einige neue Gesichter dabei“, so Angela Niepel. Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen: Der gemischte Chor „Dreiklang“ tritt auf, der Weihnachtsmann besucht das Museum, für die jungen Besucher ist eine Märchenstunde geplant und auch das Weihnachtsbasteln darf dabei nicht fehlen. Ebenso wie die Alpakas, der Hingucker im Museumshof.