Betrunkener 18-Jähriger schlägt in Altenburg gegen Außenspiegel

Ein 18-Jähriger mit 2,4 Promille Atemalkohol schlug offenbar gegen den Außenspiegel eines Autos. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

In Vollmershain (Altenburger Land) wurde am Sonntag gegen 0.40 Uhr in der Dorfstraße am Freibad ein Pkw beschädigt. Ein 18-jähriger Tatverdächtiger hatte aus ungeklärtem Grund gegen den Außenspiegel des Autos geschlagen und diesen beschädigt. Der darauffolgende freiwillige Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,4 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

