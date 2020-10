1,4 Millionen Euro für Breitenbach

Für ein weiteres Projekt der Dorferneuerung ist jetzt der Startschuss gefallen. Diese Nachricht überbrachte Ortsteilbürgermeisterin Irene Born (CDU) am Montagabend in der letzten Ortsteilratssitzung in diesem Jahr den Mitgliedern des Gremiums. Das Projekt Aufwertung des Teiches und des Areals An der Kuhle läuft bereits. Grund sei, dass die ersten 100.000 Euro Fördermittel aus dem Programm noch in diesem Jahr abgerufen werden müssen.

Die Trockenlegung des Teiches hat bereits begonnen, doch sei ein Problem aufgetreten, sagte Born. Der Teich ist so verschlammt, dass man das restliche Wasser ohne Hilfe des Bauhofes der Stadt nicht mehr ablassen könne. „Die Mitarbeiter des Bauhofes werden unterstützen, vielleicht einen Graben anlegen, damit über diesen das Wasser ablaufen kann“, so Irene Born. Die Angelfreunde und andere Helfer haben in den vergangenen Tagen bereits die Fische und Muscheln aus dem Gewässer geholt. Die restlichen Tiere, die sich in dem Bereich befinden der noch mit Wasser befüllt ist, sollen folgen. Die Muscheln wurden in der alten Badeanstalt am Ortsausgang in Richtung Hundeshagen wieder eingesetzt. Geplant ist, den Teich auszubaggern, um ihn zu entschlammen. „Das Areal soll mit einem umlaufenden Weg mit Sitzgelegenheiten aufgewertet werden und so Anziehungspunkt für die Breitenbacher und ihre Gäste werden“, blickt René Weißbach, Pressesprecher der Stadt Leinefelde-Worbis, auf eines der geplanten Projekte am Teich. Insgesamt plant die Stadt hier mit Fördermitteln eine Investition von 400.000 Euro. Das berichtete Stadtkämmerin Heike Genzel den Ortsteilratsmitgliedern bei der Vorstellung des städtischen Haushaltes und der damit für Breitenbach geplanten Investitionen für das kommende Jahr.

Start solle demnach auch am Saal Wolfhagen im Jahr 2021 sein. Für diese Maßnahme habe man 500.000 Euro eingeplant. 200.000 Euro veranschlagt die Verwaltung für Investitionen zur Verschönerung des Angers. Der Ausbau der Trauerhalle schlägt mit 100.000 Euro zu Buche und der Straßenausbau Bodenweg mit 200.000 Euro. Insgesamt sind Investitionen von 1,4 Millionen Euro für das kommende Jahr in Breitenbach geplant. Darin enthalten sind laut Heike Genzel 860.000 Euro Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm.

Ortsteilratsmitglied Günter Hausmann (FWG) regte in diesem Zusammenhang an, eine Möglichkeit bei der Maßnahme am Saal Wolfhagen zu schaffen, Regenwasser in einem Becken aufzufangen. Hausmann sieht darin gleich mehrere Vorteile. „Bei starkem Regen leiten wir nicht gleich das ganze Wasser in das Kanalsystem und würden damit der Natur etwas Gutes tun. Ich denke da an den Lebensraum für Vögel und Kröten“, so Hausmann. Zudem könne der Brandschutz besser gewährleistet und in Trockenperioden der Rasenplatz der Fußballer beregnet werden.

„Noch bis zum 15. Januar 2021 können Anträge durch Bürger auf Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung für 2021 gestellt werden. Dazu müssen die vollständig ausgefüllten Unterlagen beim zuständigen Planungsbüro bis zum 11. Dezember eingereicht werden“, erklärt Stadtpressesprecher René Weißbach. Für weitere Fragen stehe das Büro Götze aus Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/985200 zur Verfügung. „Dieses führt die Beratung über förderfähige Maßnahmen durch und unterstützt die Bürger bei der Antragstellung“, so Weißbach.