1. FC Südharz startet in die neue Saison

Eichsfeld. Interessierte an Frauenchorprojekt können sich melden.

Angestimmt, nicht angepfiffen, wird, wenn der 1. FC Südharz unterwegs ist. Alle sangesfreudigen Frauen des Kirchenkreises werden von Kantorin Viola Kremzow zu einem Frauenchorprojekt eingeladen. „Ab dem 13. Januar 2023 proben wir an vier Freitagen und singen am 4. und 5. Februar 2023 in zwei Gottesdiensten“, erläutert sie den Plan.

Mit den Sängerinnen möchte Kremzow sich aufmachen, um neue Orte und Menschen kennenzulernen. Die Probenorte sind quer durch den Kirchenkreis verteilt: Nordhausen, Niedersachswerfen, Trebra und Görsbach. Am Samstag, 4. Februar, gestaltet der Chor einen Abendgottesdienst in St. Mauritius in Görsbach und am Sonntag, 5. Februar, einen in der katholischen Kirche in Weißenborn-Lüderode.

In diesem Sommer ging das Frauenchorprojekt probehalber in ein Trainingslager mit nur einem Chorwochenende. 2023 kehrt es zurück zu den Wurzeln. „Der 1. FC Südharz startet in die nächste Saison“, verkündet Kremzow.

Geprobt wird jeweils freitags von 18.30 bis 20 Uhr. Interessierte sollten sich bis 19. Dezember per Mail an viola.kremzow@ekmd.de oder Tel. 03631/4708218 anmelden. Bitte Namen, Wohnort, Stimmlage, Telefon- oder Mail-Kontakt angeben.