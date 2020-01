Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

10.000 Euro für Uganda vom Elisabeth-Gymnasium Heiligenstadt

Seit 1993 unterstützt das katholische Gymnasium St. Elisabeth die Menschen in Uganda. Insgesamt wurden über die Jahre schon 142.000 Euro gesammelt. Voriges Jahr kam die Rekordsumme von 10.000 Euro zusammen. Den Hauptanteil des Erlöses brachte der Sponsorenlauf im September ein, wo Schüler und Lehrer insgesamt 3818 Runden im Heiligenstädter Stadion drehten. Weitere Spenden brachten ein Konzert zum Patronatsfest der Schule und die Teilnahme an der Aktion Tagwerk.

Wie jedes Jahr geht das Geld zu gleichen Teilen an das Kitovu-Hospital in Masaka und an die mobile Aids-Hilfe „Mobile Home Care“. Am Freitag wurde die Spende an Manuela Simon und Klaus Arand vom Ugandakreis Heiligenstadt übergeben. Mitglieder des Vereins fahren Ende Januar wieder in die Partnergemeinde Lwamaggwa und können so das Geld vor Ort übergeben. Im Rahmen der Partnerschaft, die auch von der Stadt Heiligenstadt mit einem Freundschaftsvertrag gepflegt wir, werden im Sommer erstmals zwei Schüler und ein Lehrer aus Uganda für drei Wochen das Eichsfeld besuchen und so auch die Bergschule und das Lingemann-Gymnasium und ihre Schüler kennenlernen.