10.000 Euro Schaden: 600 Liter Flüssigkeit illegal in Kläranlage entsorgt

In Niederorschel wurden rund 600 Liter einer unbekannten Flüssigkeit ins Abwassersystem gespült. Mitarbeiter der Kläranlage in Breitenworbis haben den Schaden bemerkt. (Symbolbild)

Niederorschel. In Niederorschel wurden 600 Liter einer unbekannten Flüssigkeit ins Abwassersystem gekippt. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Insgesamt rund 600 Liter einer öligen Flüssigkeit wurden am Wochenende in Niederorschel in das Abwassersystem gekippt. Am Montag hatten Mitarbeiter der Kläranlage in Breitenworbis die Gewässerverunreinigung der Polizei gemeldet.

Wie diese mitteilte, beläuft sich der entstandene Saschaden auf rund 10.000 Euro. Die unbekannte Substanz konnte durch den Klärvorgang abgefangen werden und gelangte nicht in öffentliche Fließgewässer.

Welche Flüssigkeit genau in das System gekippt wurde, kann noch nicht gesagt werden. Die Polizei in Heiligenstadt ermittelt unter anderem wegen dem Versuch der Gewässerverunreinigung und unerlaubten Umgang mit Abfällen. Hinweise nimmt die Polizei unter 03606 65 10 entgegen.

